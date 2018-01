JELENA ROZGA UŠLA U PETU DECENIJU, A SADA JE PROGOVORILA O MAJČINSTVU: To je jedno predivno iskustvo, ali...

Jelena Rozga kaže da veru u ljubav nije izgubila i progovorila je o majčinstvu.

"Ja sam žena u čijem srcu će ljubav uvek stanovati ljubav", ističe ona i kaže da nema bojazan, kao većina njenih koleginica, da joj otkucava biološki sat za ostvarivanje u ulozi majke.

foto: Marina Lopičić

"Majčinstvo je nesumnjivo predivno iskustvo i volela bih da se nađem u toj ulozi, ali, kao i ljubav, nemoguće je uvrstiti ga u raspored kao da je reč o jednoj od svakodnevnih obaveza", rekla je ona.

U protekloj godini publika je mogla da čita mnogo priča vezanih za Jelenu.

"Ponekad me napisi užasno ljute, ponekad me iskreno nasmeju, ali nekako to najviše danas pogađa moju porodicu i prijatelje, a ja se trudim da to prihvatim kao sastavni deo ovog posla. Energiju treba trošiti na bitnije stvari u životu", kaže pevačica i dodaje da ne pušta tako lako ljude iz svog života ako smatra da su vredni.

foto: Zorana Jevtić

"U svojoj okolini nastojim da zadržim ljude koje volim, koji me inspirišu da budem bolja i podstiču na pozitivne promene. Sve one ostale nastojim da udaljim od sebe, život je prekratak da biste ga trošili uzalud", kaže pevačica.

Rozgin seksepil već godinama pleni muški deo njene publike, dok joj žene zavide jer se godinama ne menja.

"Po pitanju nege tela i lica sam jako disciplinovana i verujem da se sve to vraća jer koža pamti. Delom jeste, naravno, zaslužna i genetika, ipak nastojim ne preterivati ni u čemu, pravilno se hranim i slušam svoje telo. Isto tako trudim se da budem okružena pozitivnim mislima. Najveći neprijatelj lepog izgleda je upravo stres, pokušavam koliko mogu da ga svedem na najmanju meru", otkriva pevačica svetle puti koja deluje kao veoma blago i mirno.

foto: Zorana Jevtić

"Karakterom sam mirna, ali nemojte zaboraviti da sam temperamentom ipak Dalmatinka. Najviše me ljute nepravde i nedostatak tolerancije i međusobnog uvažavanja, jer mnogi zaboravljaju da je svet drugačiji nego što to izgleda iz njihovog dvorišta", kaže Jelena.

Kurir.rs/Puls

