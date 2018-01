(VIDEO) MACA MOLI BORU ZA SEKS: Hoćeš da ti ga... A on beži! KAKVO PONIŽENJE!

Burna veza Mace Diskrecije i Bore Santane nije toliko u centru pažnje u "Zadruzi", mada njih dvoje već duže vreme imaju veoma burne odnose.

Njihova "ljubav" se svodi na to da Maca moli Boru za seks, a on je uporno odbija. I ne samo to. Više puta ju je ponizio pred kamerama, pogotovo kada je raskinuo njihovu rijaliti veridbu, rekavši da je to za njega sve igra i šou.

Maca pokušava da ga odobrovolji, reklo bi se da mu nudi da ga ručno zadovolji, međutim, Bora je ostao hladan kao led. Više puta joj je rekao da se skloni da bi mogao da spava, što je ona na kraju i uradila, na ivici suza.

(Kurir.rs/Foto Printscreen)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

ŠOK SNIMAK KOM SE SMEJE CELA SRBIJA: Vendi je nastupala ispod šatre, popela se na sto a onda je počeo haos!

Kurir

Autor: Kurir