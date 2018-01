DANAS JE JEDAN OD NAJCENJENIJIH MUZIČARA SA NAŠIH PROSTORA: Ovako je otac Gorana Bregovića reagovao na njegovu odluku da se bavi muzikom!

Goran Bregović je jedan od najvećih promotera muzike sa naših prostora u svetu, a sam pogled na njegovu karijeru, od "Bijelog dugmeta" do "Orkestra za svadbe i sahrane", pa sve do saradnji sa Igijem Popom i Sesarijom Evorom, oduzima dah.

Ipak, i on je nekada davno bio samo početnik, a baš tada otac nije verovao u njega.

"Kada sam kući doneo prvi novac sa sviranja, on mi je rekao: "Nećeš valjda da se baviš ciganskim poslom?", a eto mene u tom ciganskom poslu i dan danas. Kada deci želite dobro, vi više niste ni sigurni šta je to. Da li je dobro želeti im neke sigurne puteve, svi roditelji tako rade jer se suviše boje nepoznatog. Zato ću ja podržavati ćerke u svemu što budu odlučile. Bitno je napraviti im ambijent u kom će odrastati pametna deca, a onda će valjda posle i same smisliti šta je najbolje za njih", izneo je svoj stav o roditeljstvu Bregović.

