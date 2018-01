ZORICA MARKOVIĆ OTKRILA: Anabela i Gagi mi prete zbog Lune!

Zorica Marković osuđuje ponašanje Lune Đogani i Slobe Radanovića, a podržava Kristinu Kockar i divi joj se na hrabrosti.

“Bila sam deo Zadruge i imam puno pravo da komentarišem sve učesnike i uvredim bilo koga. Ja nemam ništa lično ni protiv Slobe i Lune, ali mislim da ta veza neće opstati. Žao mi je Slobe što ne peva, a ušao je da se promoviše. Čin javnog poniženja Kristine Kockar je užasan, i to Gagija i Anabelu sigurno boli, ali ja neću nikome da se šlihtam. Oboje su bili učesnici rijalitija i kada su pustili ćerku unutra, trebalo je da budu spremni na sve ovo. Izvini, ali ako je okej da pet miliona ljudi gleda kako oni na stepeništu imaju seks, pa posle toga nit se kupaju, nit se umivaju, nit peru ruke, ili u štali, što je još gore, a njenim roditeljima je to okej, u redu onda. Ja to ne bih dozvolila, smatram da to nije dobro i da ne šalju dobru poruku”, kaže Zorica, i dodaje da joj Anabela i Gagi sada šalju poruke sa skrivenih profila:

foto: Printscreen

“Dobijala sam poruke 'Šta ti glumiš, ja ću ovo, ja ću ono'… Znam da me Anabela i Gagi pljuju jer imaju svoje fanove koji mi šalju poruke, ali to je njihovo pravo. Znate šta su sve za mene pisali, moja porodica bi trebalo da se ubije ili da polomi nekog, ali dostojanstveno smo izdržali sve. Neću ja nikom da se izvinjavam, pa ni njima, nek rešavaju problem sa milionima ljudi koji dele moje mišljenje, a ne sa mnom. Za mene je dno dna to što su uradili Sloba i Luna i stojim iza toga. Ako je Sloba odabrao ovaj put, ja mu čestitam, čestitam i njoj, i želim im svu sreću ovog sveta. Nemam problem da sednem s Gagijem i popričamo oči u oči, ako hoće, a ako neće – ne mora. Anabela i on mi poturaju neke ljude, šalju mi poruke sa skrivenih profila, prete mi 'Sad ćemo mi sve da otkrijemo o tebi…' Neka ih, samo ne znam šta, moj život je kao otvorena knjiga".

foto: Pritnscreen

(Kurir/Svet, Foto:Printscreen)

