KO JE SLOBA SNAJPER KOGA JE ŠPANSKA POLICIJA UHAPSILA U MALAGI? Mladen Radulović: Pobegao iz kućnog pritvora, ovde mu je bila baza

Posle desetak dana spekulacija, juče je potvrđena informacija da je u španskom letovalištu Malaga uhapšen kriminalac Slobodan Milutinović, zvani Sloba Snajper, iz Novog Sada.

Pored njega, u Malagi, Madridu i Barseloni uhapšeno je 11 pripadnika kriminalne grupe iz Srbije, a sumnjiči se da je Milutinovič bio na čelu ove organizacije. Španski mediji naveli su da je reč o opasnoj kriminalnoj grupi, protiv koje je istraga počela u januaru prošle godine.

- Informacija o hapšenju Milovanovića zapravo je stara nekoliko dana, međutim samo su potvrđene spekulacije o njegovom hapšenju. On je zapravo priveden 26. aprila, međutim u interesu istrage nije potvrđeno da je on zapravo i lišen slobode u ovoj zemlji. On je uhapšen u okolini grada Malaga, a nedaleko odatle se nalazi Marbelja, mesto koje je već više od dve decenije praktično meka za srpsko podzemlje koje tamo nalazi često i utočište, ali naravno tu su i radi ozbiljne poslove, pre svega vezane za trgovinu narkoticima - izvestio je Radulović.

Doneo je i detalje policijske akcije španske policije u kojoj je lišen dvocifren broj osoba.

- Milovanović je zapravo uhapšan sa još desetak pripadnika grupe za koju se sumnja da se bavila trgovinom narkoticima, ali tereti se i za teška krivična dela kao što su protivpravno lišavanje slobode, mučenje, napad, nanošenje teških telesnih povreda... Podsetimo da je španska policija saopštila da je grupu pratila još od januara ove godine, a da su u jednom slučaju dobili informaciju da je u bolnici u Malagi primljeno petoro ljudi sa teškim telesnim povredama. Utvrđeno je da se radi o suparničkoj grupi, takođe državljanima Srbije, na koje je izvršen napad na objekat u kojem su bili. Policija je tada sprovela opsežnu akciju i posle nekoliko meseci priveden je Sloba snajper i još desetak pripadnika grupe. Za sada se ne zna da li je on bio praktično vođa ovog klana, ali je španska policija rekla da je u akciji uhapšen veliki narkobos i lice od velikog značaja u kriminalnom miljeu.

Radulović ističe još jedan motiv koji bi mogao da dovede u vezu ovo hapšenje sa trgovinom narkoticima.

- Istražuje se da li ovo hapšenje ima veze sa zaplenom velike količine narkotika od pre dvadesetak dana kada je španska policija zaplenila četiri tone hašiša i 627 kilograma kokaina u jednom plovilu koje je išlo ka španskoj obali, kada je jedan državljanin Srbije skočio u more da bi se spasio, međutim oni su mu praktično spasili život i odmah mu stavili lisice na ruke. Reč je o takozvanoj afričkoj ruti, gde se izbegava praktično put koji je pod lupom policije, odnosno ruta gde se direktno droga stovara u lukama Malaga, Barselona ili Roterdam, pa su pripadnici podzemlja primenili tu afričku trasu.

Otkrio je i na koji način je Slobodan Milutinović postao poznat domaćoj javnosti u prošlosti.

- On je 5. maja prošle godine pobegao iz kućnog pritvora, jer je osuđen na dve godine i šest meseci zatvora pre nego što mu je kazna preinačena. Tokom jedne šetnje on je napustio lokaciju i tada mu se izgubio svaki trag. On je osuđen zbog četiri krivična dela, to su otmica protivpravnog lišavanja slobode i zlostavljanje. Za njim je raspisana i Interpolova poternica od strane srpskih vlasti.

