POZAJMILI AUTO DA BI PREMESTILI DANKINO TELO? Osumnjičeni Janković uzimao kola od prijatelja, OVA pitanja su mu postavljena!

U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru juče su saslušana još dva svedoka u slučaju ubistva Danke Ilić (2) iz Bora, za čiju smrt su osumnjičeni radnici JKP "Vodovod" iz Bora, Srđan Janković (50) i Dejan Dragijević (50), a nakon njihovog saslušanja moglo bi da dođe do pomaka u istrazi.

Kako saznajemo, u tužilaštvu su juče svedočili Goran Pavić, bivši direktor JKP "Vodovod" iz Bora, koji je, podsetimo, iz moralnih razloga dao ostavku nakon hapšenja svojih radnika Dragijevića i Jankovića. Pored njega saslušan je i prijatelj osumnjičenog Srđana Jankovića, od koga je on često pozajmljivao autombil.

Važna pitanja

- Ova dva svedoka govorila su o tome kako su se osumnjičeni ponašali od 26. marta kada je Danka nestala, pa sve do 4. aprila kada su oni uhapšeni.

Postavljana su im pitanja i o njihovom kretanju, kao i o korišćenju vozila - kaže naš izvor i dodaje da je nekadašnji dirketor borskog "Vodovoda" svedočio o tome da li su i koliko puta Janković i Dragijević koristili službeni automobil posle 26. marta.

- Pavić je dao izjavu vezanu za putne naloge od 26. marta, kada je Danka nestala, i sve podatke o tome kada su uhapšeni otišli na intervenciju u Banjsko polje toga dana, zatim kada su se vratili, ko ih je od kolega video, šta su pričali sa kolegama i da li on nešto o tome zna. Takođe, pitan je i o svemu što je vezano za njihovo kretanje i narednih dana, do hapšenja 4. aprila, odnosno da li su koristili slušbeno vozilo u tom periosu, da li su eventualno bez prijave uzimali vozilo - kaže naš izvor.

Drugi svedok koji je takođe ispitan, prijatelj osumnjičenog Srđana Jankovića, odgovarao je na pitanja u vezi sa svojim automobilom koji je pozajmljivao Jankoviću.

- Pitali su Jankovćevog prijatelja da li je Jankoviću pozajmljivao auto u periodu od 26. marta do 4. aprila, ne bi li se eventualno došlo do saznanje da li je Janković možda tim autom premestio telo devojčice - kaže izvor i dodaje da će tužilaštvo upoređivati izjave svedoka sa izjavama osumnjičenih i izjavama drugih svedoka.

Upoređivanje iskaza

- Ako eventualno dođe do određenih poklapanja u izjavama, može se reći da će doći do pomaka u istrazi, odnosno do koraka napred kada je reč o otkriću lokacije na koju je premešteno telo Danke Ilić - objašnjava nam sagovornik i podseća da su osumnjičenji, kako je jedan od njih priznao, Dankino telo premestili na tajnu lokacij 28. marta, dva dana nakon što su je, kako je rekao, udarili službenim kolima u Banjskom polju, pa uneli u vozilo i ubili.

- Saslušanje svedoka zakazano je i za 28., a do sada je ukupno saslušano 19 svedoka - podseća izvor Kurira.