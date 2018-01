SRAMOTA ME DA IZGOVORIM: Ćerka Goce Božinovske otkrila šta je menadžer lokala zahtevao od nje na nastupu!

Pevačica Jelena Vučković, ćerka Goce Božinovske, nedavno je doživela neprijatnu situaciju kada joj je menadžer lokala u kojem je nastupala zatražio da mu da svoj komad donjeg veša.

Naime, Jelena je u početku mislila da je reč o šali, ali kako otkriva, ubrzo je shvatila da je dotični bio vrlo ozbiljan.

"Nastupam širom Evrope i Balkana i na svirkama bude svega! Često dođe i do nepristojnih ponuda, poklona, ali i lepih stvari. Nekada me je i sramota da kažem šta mi sve nude u toku nastupa, a i posle... Ipak, najsmešnije, ali i najluđe mi je bilo kada mi je jedan od menadžera lokala gde sam nastupala tražio gaćice. Rekao mi je da mogu i poštom da mu ih dostavim ako mu ih ne poklonim odmah. Meni je u početku sve delovalo kao šala, pa sam ga kulturno odbila. Međutim, on je bio toliko uporan da sam odmah posle nastupa morala da napustim lokal. Kada sam ispričala dečku šta se dogodilo, slatko se nasmejao, jer šta je drugo mogao da uradi... Jednostavno rečeno, ima nas raznih", kaže pevačica, koja je više od pola godine u srećnoj vezi sa Aleksandrom Sofranićem, biznismenom iz Valjeva.

"Moj dečko ne voli da se eksponira, ali nema razloga da ga krijem. On ima mnogo razumevanja za moj posao, što je zaista retkost danas. Mi o svemu pričamo i dogovaramo se. Sve sa čime se susrećem u poslu njemu je poznato i ako ima nekih problema, uvek ih rešavamo zajedno. Jedno drugom svakog dana poklanjamo ljubav, a to je najvažnije", uverava Vučkovićeva i ne krije da je majka Goca počela da vrši pritisak na nju kada je reč o udaji.

"Imam trideset i tri godine i razumem Gocu, koja je počela da me zapitkuje kada ću konačno da se udam i rodim dete. Ona nije pre bila takva, ali sada je baš krenula sa presijom. Međutim, ja zaista ništa ne planiram, ali kao i svaka devojka želim da se udam. Ipak, mislim da je to božja volja", kaže Jelena, koja će uskoro izdati novu pesmu.

