OVO JE RODNA KUĆA ALEKSANDRE MLADENOVIĆ: Pevačica nedavno pukla POLA MILIONA za stan u Beogradu, a evo gde je odrasla (FOT0)

Aleksandra Mladenović pre nekoliko mesecipreselila se u najluksuzniju kompleks u Beogradu. U stan u "Beogradu na vodi" ona je uložila pola miliona evra.

foto: Dušan Petrović

Aleksandra je sada u emisiji "Premijera - vikend specijala" ispričala da je sve sama finansirala na šta je izuzetnoponosna. Pevačica, koja je ponikla u "Zvezdama Granda", već godinama je jedna od najtraženijih, a zarađeni novac je pametno ulagala.

- Juče sam na nastup putovala 12 sati i isto toliko se vraćala.. Menjala sam dva aviona. Mislim da sam zaslužila koliko sam se mučila i koliko se mučim i radim da sebi priuštim jedan stan. Do ovakvog stana se dolazi velikim radom i ulaganjem. Kao šta kaže Ana Bekuta u pesmi : "Sve sam stekla sama, na to se ponosim".

foto: Printscreen YT

Aleksandra je odrasla je u selu Samarinovac, na jugu Srbije gde i dalje živi njena porodica.

foto: Printscreen YT

U skromnoj kući sa raskošnim dvorištem potekla je pevačica koja se ne libi da zasuče rukave i sebe "počasti" nekretninom.

Kada je otišla iz porodičnog doma Aleksandra je imala 20 godina, njen tata se nedavno prisetio tog trenutka i nije mogao da zadrži suze.

- Ja sam samo razmišljao kada će da mi zazvoni telefon da vidim broj da kaže da li je gladna, da li je... Da li nema za odeću, da li nema da plati kiriju. Tako je bilo, baš tako. Uvek mi je to bilo u svesti. Lele, šta li sad fali, da li nema. Znači, taj osećaj kada je ona otišla gore sa dva tanjira, dve kašike, dve viljuške, jedna šerpica i posteljina, i ništa više, ništa. I ti ostaviš dete... 20 godina je tad bila kada je u finale prošla u Sarajevu, kaže: "Ja moram da odem ako mislim da uspem nešto". I to je, znači, kada sam je ostavio. To kad se setim... Ostaviš ti dete, samo, kao podstanara i vraćaš se i kući. Možeš da zamisliš... - rekao je za Blic Aleksandrin tata.

foto: Printscreen YT

Podsetimo, nakon turbulentnog perioda i burnog raskida sa dečkom, Aleksandra je ponovo srećna u ljubavi i uživa sa novim partnerom.

Bonus video:

00:16 Dečko Aleksandre Mladenović u Berlinu sa Žarkom Obradovićem