DARA SE POKAJALA ZA SVE RUŽNE REČI: Svaka čast Karleuši, ispala je carica!

Pevačica Dara Bubamara je, nakon svih svađa, priznala da je oduševljena Jelenom Karleušom.

Naime, nakon što je Karleuša izjavila da joj je drago što Dara pravi koncert u Areni, kao i da joj želi punu halu, odnosi dve zavađene pevačice su se drastično popravili. Radojka je sada uzvratila Karleuši nizom komplimenata, ali i priznala da bi volela da je vidi na svom koncertu.

foto: Printscreen/TV Prva

"Volela bih da bude, da... Svaka joj čast, ispala je kralj, carica je ispala. Ispoštovala me je.. Ona je bila realna i nahvalila me je. Mislim, još uvek ne pričamo, nismo se pomirile privatno, ali to me je oduševilo jer sam tog momenta bila u krevetu, ono, imala sam 40 stepeni temperaturu, nije mi bilo dobro... A gledam nju na televiziji, u bolnici naravno, kako me hvali... Baš sam se bila oduševila i duplo mi je više značilo nego inače", rekla je Dara i dodala:

"Nikada više u životu za nju neću ružnu reč reći, bez obzira na sve to što je bilo između mene i nje, kao neki brak, ljubav, mržnja, strast i svađa, bile smo jako interesantne, ali ona me je oduševila i kupila za ceo život", rekla je Dara za emisiju "Exkluziv".

foto: Dragan Kadić

(Kurir, Foto:D.Udovičić/D.Dervišagić))

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

DARA BUBAMARA NIKAD MRŠAVIJA: Uvukla se u zlatni kombinezon, pa pokazala zategnute noge!

Kurir

Autor: Kurir