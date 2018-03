LJUBA ALIČIĆ OVO NE MOŽE DA PREŽALI: Ušao je u Parove, a nećete verovati šta je rekao o svojim pesmama!

U emisiji "Ispovesti" gost je legendarni pevač narodne muzike Ljuba Aličić. On je učesnicima šeste sezone rijalitija "Parovi" koji su bili uvereni da je bio skriveni otkrio istinu.

"Nikada ali nikada nisam bio Skriveni. Ja sam bio samo tajanstveni u nekoj drugoj emisiji", rekao je Ljuba.

Posle toga je otkrio nešto o svojim pesmama što njegovi fanovi nisu znali.

"Ne znam koliko sam snimio pesama u životu. Prvo su meni ponuđene pesme "Neću, neću dijamante" i "Neke ptice nikada ne polete" ali ih nisam snimio. Nije mi žao što nisam snimio. Kada su mi ponudili prvu pesmu nisu mi je lepo otpevali nego su mi bukvalno izrecitovali. Posle sam čuo da je Halid Bešlić snimio ovu pesmu i stvarno mi je bilo drago. On je jedini pevač koga ja cenim iz Bosne. Saša Matić je moj veliki prijatelj i veliki pevač, ipak je on snimio tu pesmu i stvarno mi je drago iako je to bila pesma koja mi se mnogo dopala", rekao je pevač.

