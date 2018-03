LEPA BRENA SPREMA NOV PROJEKAT: U knjizi ću da otkrijem ko mi se sve udvarao!

Vlasnica „Granda“ će u svom štivu otkriti mnoge detalje o kojima se ne zna, pa čak i to ko joj sve sve udvarao.

- Simpatično mi je to kada neko kaže da je zaljubljen u mene. Iskreno, ne mogu da otkrijem ko mi se sve udvarao za medije, ali napisaću knjigu, pa će između ostalog biti i toga - rekla je Brena.



Ona se dotakla i predstojećeg venčanja između Filipa Živojinovića i Aleksandre Prijović.

- To će biti romantična priča koju gledamo u filmovima. Simpatično mi je to što je Aleksandra rekla da bi ponela moju venčanicu, ali moja venčanica je moja sreća, a ona treba da uzme haljinu u kojoj će se lepo osećati. Treba da bude princeza u svojoj venčanici, a ne u nekoj od babe ili Brene. Znam da je to zanimljivo, ali više bih volela da nosi nešto što bi ona želela da joj ostane kao lepa uspomena - smatra Brena koju smo sreli na promociji nove pesme Slađane Mandić.

