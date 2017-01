ALEKSANDRA SUBOTIĆ ĆE POLUDETI: Čabarkapina žena šalje ručak za sve učesnike Parova, evo zašto

Naime, pošto je shvatila da je njen muž postao glavna faca ovog rijalitija, iako nije u vili, ona je poželela sve da časti povodom njihovog crkvenog venčanja.

"Pozivam u ime svog supruga i svoje ime, a povodom našeg crkvenog venčanja. Vidim da smo mi česta tema u "Parovima", pa smo želeli da sa njima podelimo našu radost. Ovih dana, doći ću do televizije Hepi i doneti bogat ručak, poslastice, u nameri da vas počastimo zbog toga što se mom suprugu i meni dogodila lepa stvar", rekla je produkciji Klaudija Čabarkapa, supruga Aleksandra, oca deteta Aleksandre Subotić

Foto: Aleksandar Jovanović

Aleksandar Čabarkapa, zbog čestih poziva ekipi televizije, do daljnjeg, može da poziva samo porodicu i to prema za to predviđenom pravilniku Zavoda za krivične sankcije. Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurir

Autor: EPK