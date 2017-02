EKSKLUZIVNO! SESTRA FILIPA KRAJINOVIĆA ZA KURIR: Jedva čekamo da upoznamo Ninu!

Nini Radulović, donedavno Lečić, i Filipu Kraijinoviću niko više ne može da stane na put!



Voditeljka koja se i zvanično razvela od glumca Branislava Lečića (61), s kojim ima petogodišnjeg sina Lava, ima podršku čak i porodice svog novog dečka, mladog tenisera koji se trenutno nalazi u Nišu na Dejvis kupu.

U razgovoru za Kurir to je potvrdila Filipova sestra Katarina Krajinović, koja sa roditeljima živi u Somboru.

- Moj brat je trenutno na teniskom turniru. Filipa podržavamo u svemu, ali vas molim da razumete to što o njegovom privatnom životu ne želim da govorim za medije. Ja, kao ni moji roditelji, ne mešamo se u njegov emotivni izbor. To je samo njegova stvar i nas se to ne tiče. Mi smo mu samo podrška, što je i normalno - ljubazno nam je rekla Katarina.



Ona kaže da Filip redovno dolazi u rodni Sombor, ali snajku još nije upoznala.



- On ima mnogo obaveza, maksimalno je posvećen tenisu, ali kući dolazi često. Do sada Nina nije dolazila s njim. Izvinite, ali ne mogu ništa više da kažem o tome. Hvala vam što ste se javili - bilo je sve što je Filipova sestra rekla za Kurir.



Pozvali smo i Ninu Radulović, koja je dosad izbegavala da priča javno o vezi sa šest godina mlađim dečkom.

- Nemam komentar na to. Više ne želim da govorim o svom privatnom životu i molim vas da imate razumevanja za to - rekla je kratko voditeljka.



Njen bivši suprug Branislav Lečić nam je spustio slušalicu čim smo mu rekli zbog čega ga zovemo.

NINA I LEKA: ZA NAS KASNO JE



Nina i Branislav zvanično su se razveli početkom decembra prošle godine, a nakon što su se dogovorili da svako krene svojim putem, javnosti su uputili zvanično saopštenje o razvodu.

- Nismo uspeli da održimo zajednicu i pored velikog truda, verovatno zbog uobičajenog razloga - udaljili smo se zbog poslovnih obaveza i obostranog odsustva od kuće i tako se lagano otuđili, gotovo neprimetno. Zbog svega što je u ovom braku bilo divno i lepo, ne želimo pojedinačno dodatno da se oglašavamo po ovom pitanju i zato smo sastavili ovu izjavu - navedeno je u njihovom saopštenju.

