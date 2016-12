JELISAVETA ORAŠANIN IZRIBALA KOSTIĆA: Održala Vuku bukvicu

Vuk Kostić i Jelisaveta Orašanin više ne kriju da su obnovili ljubavnu vezu, a ko je glavni u njihovom odnosu bilo nam je jasno tokom snimanja novogodišnjeg programa RTS. Glumac bez reči ispunjava sve što njegova devojka traži, pa je tako zahtevao od organizatora programa da ih smesti za isti sto pošto su po protokolu bili razdvojeni, i to zato što je to tražila Jelisaveta!

Vuk, koji je došao na snimanje pre devojke, smestio se za sto s kolegama. Problem je nastao kad je Orašaninova došla i videla da za nju tu nema mesta, već da su je smestili za susedni sto, pa je insistirala da Vuk reši problem. Prebacila mu je što nije to uradio čim je stigao, a on se pravdao da nije ni znao da su ih organizatori smestili na različita mesta. Ona je brzo našla rešenje, uzela je svoju stolicu i prebacila je tik do njega, a on je sve vreme obigravao oko nje.







http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Marina Lopičić