JEZIVE MILJANINE PRETNJE MIŠELU: Biraj ruže za svoj sanduk!

- Miljana je pretila mojoj majci da joj je najbolje da vrati svog sina za Holandiju, u protivnom može da bira da li da ga vrate u kovčegu sa crvenim ili belim ružama! Žao mi je što je majka prošla kroz sve to, pila je lekove za smirenje - kaže Mišel.



Pevač tvrdi da je Miljana pretila da će ga ubiti.



- Ona je pretila da će me ubiti iz očevog pištolja, i to je prijavljeno policiji - priča Mišel i dodaje da to nije bio prvi put da policija reaguje:



- Policija je nju jednom prilikom uhapsila u blizini moje kuće i zadržala je 12 sati. Ujutru smo išli na suđenje po kratkom postupku. Sudija mi je rekao da ona ima opsesivno-kompulsivni poremećaj, takozvanu F dijagnozu. Oni njoj ne mogu ništa, ona može da uradi sve što želi, a ne može biti optužena.



Folker se pita da li je potrebno da se desi tragedija da bi ga država zaštitila.



- Policija je deportovala nju i njene roditelje s policijskom pratnjom iz Čačka za Niš - rekao je Mišel i dodao da je Miljana ulazila u njegovu kuću, mazala kučiće kremom, lupala po prozorima, podmetala poplavu u dvorištu, ali i uznemiravala prijatelje.



- Zvala je jednu moju veoma dobru drugaricu usred noći, ja sam tada bio na putu. Rekla joj je da sam poginuo na auto-putu - kaže pevač.



Za „Parove“ dobila 30.000 €!



Kada je Miljana nedavno pobegla iz „Parova“, ponovo je pozvala Mišela, koji je snimio razgovor.- Moram da se vratim. Rekla sam im: „Tužite me, neću da se vratim“, a oni mi kažu: „Uzela si unapred 30.000 evra“. Rekla sam im da ću vratiti pare, ali oni kažu da sam im ja potrebna. U haosu sam, Mišo - otkrila je Kulićeva u razgovoru s Gvozdenovićem.



