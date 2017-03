MILOŠ BOJANIĆ SE IZLANUO: Ja sam skriveni učesnik Parova!

Miloš Bojanić se izlanuo da je upravo on skriveni učesnik „Parova“. Iako je to trebalo da ostane tajna, folker je tokom jednog uključenja u program pozdravio „Parove“ i slučajno rekao da je na vezi Miloš.



Svi učesnici su odmah to shvatili kao potvrdu da je pevač tajni igrač. Tim povodom pozvali smo Bojanića, a on se, očekivano, pravio lud.



Bio je i voditelj



- Ja to i ne gledam. Nemam pojma. Meni je supruga rekla da je neko u „Parovima“ spominjao da sam ja taj skriveni, ali i neka druga imena. Između ostalog, čuo sam da pominju i mene, na osnovu čega, nemam blage veze i ne razumem po kojoj logici - pravda se Miloš.

Foto: Dragan Kadić

Pevač se dva puta pojavio u rijalitiju kao voditelj programa, ali nije prihvatio ponudu da redovno dolazi u vilu.

- Tamo ima mnogo negativne energije. Insistirali su da ja budem voditelj. Međutim, nikad nisam radio kao voditelj, a zašto su oni mislili da ću baš ja biti podoban za to, ne znam. Nismo stigli da razgovaramo o honoraru. Iznervirao sam se mnogo kad sam bio tamo. Vređali su me i lupali su gluposti. Platio sam školu na „Farmi“, znate već šta sam sve tamo preživeo, verovatno su mi ostale traume. Kada sam došao u „Parove“, izgubio sam se - kaže Miloš.



Zabrinut



Bojanić tvrdi da je malo falilo da ga strefi srčka zbog „Parova“.

- Inače, imam blago povišen pritisak, a kad sam došao kući, izmerio sam pritisak - 180 sa 90. Zar treba tamo da se šlogiram s onim ludacima? - pita se Bojanić.

Pogledajte bonus video: BEZ BLAMA: Najveći skandali u istoriji "Parova"!

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Dragan Kadić,Foto: Printscreen