BILO JE NEPRIJATNO: Dara i Kalinić SNIMILI prvu emisiju posle PAKLENE svađe! Evo kako je bilo!

Njih dvoje ignorisali su se na snimanju prve emisije nakon verbalnog incidenta, a Kalinić se trudio da prema Dari bude korektan na poslovnom nivou, koliko je potrebno da ne deluje nepristojno.

Atmosferu je malo opustio Radiša Trajković Đani koji će neko vreme menjati Zoricu Brunclik, ali po svemu sudeći Kalinić će vrlo teško preći preko Darinih psovki.

Emisija koju smo imali priliku da gledamo prošle subote snimana je pre incidenta, pa su zbog toga Dara i Milan bili u super odnosu, što je Kalinić i potvrdio.

Što se tiče nove emisije, snimane posle skandala, rekao je:

"Ljudi će da vide pa će da procene… Držanje na distanci i sa jedne i sa druge strane", kratko je rekao Kalinić, dok je Dara bila rečitija.

Međutim, pevačica se očigledno ne kaje zbog svega što je izgovorila.

"Ja sam takva. Ne volim da nekome budem predmet za sprdnju i ja to tako kažem. Možda to nije bilo zlonamerno, sitni su bili sati, snima se po čitav dan… U principu, ja njega jako gotivim, a sve što sam rekla, rekla sam onako od srca. Sve se videlo ko je koga prvi dirao, tako da je to potpuno nebitno. Prošlo je, a ja volim samo kod sebe što sam iskrena. Nikad me niko nije ponižavao, pa neće ni on", ispričala je Dara u emisiji "Premijera".

Evo kako je izgledala njihova svađa:

http://chats.viber.com/kurir