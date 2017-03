KATARINA GRUJIĆ OPASNO IZNERVIRANA: Evo zašto pevačica želi da ŠAMARA koleginice!

Pevačica je izjavila da nije u redu kada se njene koleginice ponašaju vulgarno.

Katarina je priznala da je više puta prisustvovala scenama kada se druge pevačice neprimereno ponašaju na nastupima, i da je zgrožena na šta su sve spremne kako bi dobile veći bakšiš.

"Bila sam u situacijama da sam videla devojke i pevačice kako se ponašaju, kako sede u krilu kod gazde ili drugih gostiju koji im daju bakšiš. To ponašanje me je zgrozilo. Sledeći put kad to budem videla ima da im očitam bukvicu i kažem: "Jesu te mama i tata tako vaspitali? Nisu? Evo ja ću." Pljus, šamar i to je to", rekla je Kaća u emisiji "Premijera".

