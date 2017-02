ŠABAN ŠAULIĆ O POTENCIJI U 104. GODINI: Iz Majinih usta u božje uši!

Iako ponekad preteraju, pa sve ima vulgaran prizvuk, Šaban kaže da mu se dopadaju hvale o tome da je i dalje veliki šmeker i muškarčina.Sudeći po njegovim reakcijama, pevač je prihvatio Majinu konstataciju da će još dugo žene da „otkidaju” na njega.

"Šabane, dabogda i ja bila potentna tako kao ti. Ne brini, Šabane, dizaće ti se do 104. godine", rekla je nedavno Maja, što je Šauliću simpatično.

"Moram da kažem da svakako prija kada od koleginca dobijete komplimente, naročito kada dolaze od tako lepih i meni dragih koleginica. Ali da ne budem lažno skroman, u ovim mojim godinama to ima dodatnu vrednost. Tako da za sve što su rekle najbolje bi bilo da iz njihovih usta to uđe u božje uši. Da uvek budem onakav kakav sam u njihovim očima. Da budem zauvek takav i da se ne menjam", kroz smeh kaže Šaban, koji je u šouu blažen među ženama.

Foto: Dragan Kadić

Sa druge strane, Maja Nikolić kaže da joj Šaulić nije zamerio na vulgarnosti.

"Ništa mi ne kaže u pauzama. Retko se družimo jer imamo samo 45 minuta da se presvučemo i jedemo. To što je na TV-u, to je to", rekla nam je kratko Maja. Dara Bubamara objašnjava da zaista misli to što kaže Šauliću da je prava seks-bomba.

"Zgodan je Šaban frajer, pravi muškarac, a pogovoto što nama ženama prija da se nađemo u takvom društvu, jer je on jedini u žiriju. Mada, žene se uvek osećaju blaženo kada su u društvu takvih šmekera, pa tako i mi. Volim ga kao kolegu i mnogo mi znači njegovo prisustvo. A da je šmeker, šmeker je", kaže pevačica koju Šaban od milošte zove Bubica.

Bonus video:

ŠABAN ŠAULIĆ ODUŠEVIO BUGARE: Pevač pevao pred 15.000 ljudi

(Alo/Lj.T.) Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Dragan Kadić