ŠOKANTNA PROGNOZA: Razvode se Karleuša i Duško i Ana i Rađen!

Zvezde kažu da će se, posle Nataše Bekvalac i Ljube Jovanovića, još dva estradna para razvesti! Astrolog Dušan Veličković tvrdi da će se rastati Jelena Karleuša i Duško Tošić, kao i Ana Kokić i Nikola Rađen.

- Jelena i Duško se moraju rastati kad-tad. Mnogo se vole, ali to nije dovoljno za brak. Njihova ljubav je karmička - kaže Veličković za Kurir i dodaje:- Ona je emocionalno nezrela, sve je moguće, pa i treći brak. Jelena ima problem s muškarcima. Njoj ne prija muška energija. Ona funkcioniše s Duškom jer ne žive zajedno, a kad se on vrati iz Turske, Jelena će napraviti lom. Duško je divna osoba, duša od čoveka. Inače, nju će taj skandal ponovo izdići, to će joj biti poslednji adut u karijeri.

Svetla budućnost ne čeka ni Anu Kokić i Nikolu Rađena.- Ana i Rađen imaju prokletstvo jer su previše slični. Oni su kao dve leve cipele. Njih dvoje su neozbiljni, emotivno nezreli. Oboje su očekivali da će ona druga osoba brinuti o njemu. Njihov brak je stvoren iz nekog računa, ali shvatili su da su se zeznuli - kaže Dušan i dodaje da do razvoda može doći već ove godine:- Njihov brak je u ozbiljnoj krizi. Ona će uskoro povući konce i ostaviti ga. Nikola je rođen da se ostvari u drugom braku!

Mladi par Rada Manojlović i Haris Berković propustili su šansu da krunišu ljubav brakom.- Rada ove godine ulazi u emotivnu minus fazu. Ona i Haris imaju drugarsko-poslovnu komunikaciju. Njih dvoje liče jer su u prošlom životu bili brat i sestra. Kod nje i Harisa neće doći do braka, da je trebalo to da se desi, prošle godine bi se venčali. Toj vezi je istekao rok trajanja. Pitanje je dana kad će se rasturiti - zaključuje astrolog.

Nova ljubav

LJUBA ĆE SE PONOVO OŽENITI



Astrolog se osvrnuo i na trenutno aktuelnu temu - razvod Nataše Bekvalac i Ljube Jovanovića.

- Nataša je specifična osoba, kuća braka joj je u Ribama, što znači da može da se udaje 22 puta. Ljuba je Riba, on je njen savršen partner, i u teoriji bi njih dvoje trebalo da imaju savršen brak. Međutim, moguće je da je Ljuba njen muž iz prošlog života i da su oni odradili tu bračnu dužnost. Ljuba 2018. počinje novu vezu i to mu je pravo vreme da se ponovo oženi - rekao je Veličković.

Lepe vesti

CECA U JULU UPOZNAJE PRAVOG MUŠKARCA



Ceca Ražnatović uskoro će pronaći pravog partnera, koga neće kriti.

- Ovo je odlična godina za Cecu, kako za karijeru tako i za ljubav. Od jula do kraja godine uploviće u romansu, najozbiljniju do sada. Ceca neće kriti svog partnera - kaže astrolog.

