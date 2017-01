(VIDEO) DEČKO KOJI JE RASPLAKAO SRBIJU: Ostavili su ga roditelji, pa im je posvetio JEZIVU pesmu!

Na samom početku emisije ispričao je svoju tužnu priču.

"Kad sam bio mali ostao sam bez roditelja. Oni su bili mladi, nisu znali kako da odgajaju dete i dali su me u dom. To mi teško pada, voleo bih da imam bar nekog da me podrži. Ovako nemam nikog, sam sam i možda ću biti sam do kraja života", rekao je takmičar pre nego što je izašao na scenu.

Dejan se četvoročlanom žiriju predstavio svojom pesmom, koja je otkrila mnoge stvari iz njegovog života.

Žiri, ali i svi u studiju su bili u suzama nakon njegovog nastupa, a Stefan Đurić Rasta nije imao snage ni da prokomentariše pesmu.

"Imao bih svašta da ti kažem, nemoj pogrešno da me shvatiš, ali sada ne mogu. Od mene najveće "da", rekao je kroz suze reper dok ga je Ana Nikolić grlila.

foto Printscreen

Foto: Printscreen