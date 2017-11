PODSTANARI U BEOGRADU KOJI SU OSTAVILI GAZDE U ŠOKU! Jedan je zatekao potpuno prazan stan bez ičega, a drugi... JEZIVO!

Mnogi stanodavci u Beogradu, uprkos Zakonu o stanovanju, ne sklapaju ugovor sa budućim stanarom prilikom izdavanja, pa se događa da svoj stan zateknu u, najblaže rečeno, neprepoznatljivom stanju. Pošto bez ugovora nisu pravno osigurani, a često i ne znaju ništa o svojim stanarima, neretko se nađu u situacijama da zažale što su se odlučili da izdaju prostor, pa i da sami saniraju štetu.

- Izdali smo nenamešten stan na Voždovcu mladom bračnom paru sa detetom. Pošto smo supruga i ja stariji ljudi i živimo na periferiji grada, dogovorili smo se da po kiriju dolazimo na tri meseca. Prvih nekoliko puta je sve bilo u redu, dolazili bismo kod njih i na njihovo insistiranje popili kafu, uzeli račune i novac i svako na svoju stranu. Međutim, kada nas je pozvao komšija iz zgrade i upitao kada ćemo doći po ključ, bili smo zbunjeni.

foto: Marina Lopičić

Ispostavilo se da su se iselili, a nama ostavili neplaćene račune za poslednja tri meseca. Da stvar bude gora, izneli su apsolutno sve iz stana - priča nam jedan stanodavac iz Rušnja.

Iako je stan bio izdat kao nenamešten, ova tročlana porodica je za sobom ostavila gole zidove. Laminat, štekeri, slavine, uzeli su sve osim bojlera. Čak i ono dekorativno staklo koje stoji iznad vrata.

- Danima smo bili u šoku jer su delovali kao fini, porodični ljudi. Ajde što su odneli sve, nego što je i ono što su ostavili bilo u užasnom stanju. Zidovi su bili išarani nekakvim bojicama, tačno do visine koliko je dete moglo da dohvati, a tuš kabinu verovatno nijednom nisu oprali. Pitam se samo kako ono dete živi sa njima - priča ovaj nesrećni stanodavac.

Ostavile more smeća i - ljubimca

U moru oglasa za izdavanje stanova sve češće preovladavaju oni u kojima je striktno naznačeno da je zabranjeno dovođenje kućnog ljubimca. Kada smo kontaktirali jednog takvog "gazdu" kako bismo saznali šta ima protiv ljubimaca, njegov odgovor nas je ostavio zatečene.

- Izdao sam stan dvema studentkinjama na godinu dana. Kada su se useljavale, nije bilo reč ni o ljubimcu, a možda ga stvarno nisu imale tada. Ali, kada sam došao da uzmem poslednju kiriju i ključ od komšije, imao sam šta da vidim: u stanu je bilo toliko prljavo da su se đonovi lepili za pločice, a u moru tog smeća našao sam i kavez, a u njemu hrčak! - priča nam Marko Rodić sa Miljakovca.

Ostavljenog ljubimca prvo nije želeo da zadrži, ali shvativši da će mali glodar drugi put biti napušten, nije imao srca da ga da.

- Nije da ne volim životinje, zaista, nego se plašim da Mića i ja nećemo imati gde još jednog člana - kroz priča nam Marko kroz smeh.

foto: Profimedia

Podstanarov podstanar

Kako je i naznačeno u opisu oglasa, izdaje se namešten stan u centru Beograda, kirija se plaća šest meseci unapred, i to uplatom na račun stanodavca koji živi u Nemačkoj, samo ozbiljnoj porodici i na duže. I iza ovog oglasa krije se jedno krajnje neprijatno iskustvo.

- Živim u Nemačkoj, a stan u Beogradu stoji prazan, pa sam tražio porodicu kojoj bih ga izdao za simboličnu cenu, na duže vreme, da ga održavaju i da plaćaju račune. Javio mi se čovek, ljubazan, pristojan, pristaje na sve uslove, pa smo se lako dogovorili i moja rođaka mu je odnela ključ. Međutim, pošto ona živi u istoj zgradi, bilo joj je neobično što stalno neki drugi ljudi izlaze iz stana i što nikada nije srela suprugu ili dete mog stanara - priča ovaj nasamareni stanodavac.

Kada je to čuo, ništa mu drugo nije preostalo, nego da pošalje rođaku “u inspekciju”. Kada je zakucala, vrata joj je otvorio nepoznati čovek. Misleći da je gost, predstavila se i zatražila je da razgovara sa stanarom.

- On joj je rekao da zakupljuje stan od čoveka sa kojim sam ja imao dogovor, i to za sto evra više nego što smo se mi nagodili. Verujte mi da i dalje ne mogu da shvatim odakle nekom ideja, verovatno je mislio da nikada neću saznati jer ne živim u Beogradu - priseća se on.

(Kurir.rs/Blic)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Imao je savršen kadar da snimi rušenje zgrade, ali nije računao da će šofer da ga uništi!

Kurir

Autor: Kurir