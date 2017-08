VLADIČIN HAN: Postavljen 111. nosač na najdužem mostu Koridora 10 i temeljac za tursku fabriku

VLADIČIN HAN - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas lansiranju 111. nosača sa obe strane mosta Vrla u Vladičinom Hanu, koji je sa 644,4 metara najduži most na južnom kraku Koridora 10.

Na najtežnoj deonici kroz Grdeličku klisuru ovih dana je počelo i postavljanje prvog asfalta i izvode se intenzivni radovi duž cele trase južnog kraka. Most Vrla se nalazi na deonici tunel Manajle - Vladičin Han, radove izvodi španski konzorcijum ''Azvi-Rubau'', a ugovor se finansira iz kredita Svetske banke.

Most je u fazi intenzivne izgradnje, a proteže se preko reke Vrle i državnog puta Vladičin Han - Surdulica.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

Most je na 14 raspona dužine po 45 metara koje savladava ukupno 140 nosača visine 2,20 metara, dužine 44 metra i težine od 87 tona svakog, što daje ukupnu dužinu svih nosača - greda od 6. 160 metara i težinu od 12. 180 tona. Gornja konstrukcija mosta je oslonjena na 30 stubova, sa najvećom visinom od preko 62 metra, koji su fundirani sistemom šipova – dubokog fundiranja.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

U ovaj most se ugrađuje 4.392 tona armature i 25.500 metara kubna betona.

Od ukupno 140 prethodno napregnutih nosača, primenom sistema lansirnih rešetki sa obe strane mosta, postavlja se trenutno 111. nosač. Projektom je predviđena izgradnja autoputa u punom profilu u dužini od oko šest km i petlje Vladičin Han. Ukupna dužina lokalnih puteva za izgradnju na ovom projektu je dva km.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

Deonicu karakterišu dugački i visoki betonski mostovi, od kojih su najveći: most Džemen Do dužine 494,4 metara i most Vrla u Vladičinom Hanu.

Osim ovih, projektom je predviđena izgradnja još tri mosta, i to: mosta preko potoka Oslarci dužine 118,7 m, mosta Glinište dužine 190,3 m i mosta preko potoka Čivlak dužine 115,3 m, kao i izgradnja petlje Vladičin Han sa nadvožnjakom i mostom prilaznog kraka preko reke Vrle.

Počelo je i asfaltiranje deonice autoputa Grdelica-Caričina Dolina na Koridoru 10. U pitanju je trasa autoputa i mostovi od tunela Predejane do Caričine Doline, dužine 4.650 metara. Investitor tog projekta su Koridori Srbije, dok je izvođač JV ''Trace group hold plc-Mostovik'' iz Bugarske.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

Predsednik Vučić posetio je u okviru obilaska Vladičinog Hana, fabriku turskog investitora, Teklas, gde je prisustvovao polaganju kamena-temeljca za izradnju novih proizvodnih kapaciteta fabrike. Odatle je poručio da u godinama koje dolaze više neće važiti poslovica "što južnije to tužnije".

foto: Tanjug/Rade Prelić

Kazao je da je razgovarao sa vlasnicima Teklasa, koji su, što je retkost kad je reč o privatnim kompanijama, rešili da isplate radnicima 13. platu, zbog čega je, kaže, veoma srećan. On je turskim, ali i ostalim investitorima, poručio da ne traže druge destinacije gde će da investiraju, jer će u Sbriji uvek dobiti najbolje uslove.

"Kod nas nema 'jok'", rekao je Vučić i poručio stranim investitorima da u Srbiji mogu očekivati uvek bolje uslove.



(Kuriri.rs/Tanjug/Foto: Tanjug/Dimitrije Goll)