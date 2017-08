POSLEDNJA OPOMENA KINEZIMA PRED OTKAZ? Kasne radovi na Koridoru 11!

Plan da se u novembru kompletira deo auto-puta od Obrenovca do Preljine najverovatnije se neće ostvariti, jer je na jednoj deonici, od Lajkovca do Ljiga, završeno tek oko 70 odsto radova, dok je na drugoj, od Obrenovca do Uba, za tri godine obavljeno tek nešto više od pola ugovorenog posla.

Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović je minulog vikenda obišla radove na jednoj od deonica i uputila oštre kritike izvođaču, kineskoj kompaniji "Šandong". Mihajlovićeva je istakla da je ovoj firmi već data opomena, dok bi sledeći korak mogao biti raskid ugovora za posao na 26,2 kilometra od Obrenovca do Uba.

Pred kineskim izvođačem i Ministarstvom građevinarstva, kao investitorom na ovom projektu, dva su puta - ili će uspeti da se dogovore da "Šandong" angažuje više podizvođača i da ubaci u "petu" brzinu kako bi radove priveo kraju, makar i sa zakašnjenjem ili će morati da se "rastanu". Kineskoj kompaniji slede penali zbog probijanja rokova, pa je pitanje da li će oni biti obračunati po raskidu ugovora ili po okončanju posla.

Na ovoj deonici predviđena je izgradnja 14 mostova i petlje "Ub". Planirano je i izmeštanje 11 lokalnih puteva, izgradnja 16 cevastih i kutijskih propusta, kao i izgradnja osam potpornih zidova u koje se ugrađuje oko 4.000 kubnih metara betona. Projektovano je i izmeštanje i regulacija 17 vodotoka.

Do sada su gotovo završeni zemljani radovi, a od devijacije 11 lokalnih puteva završena su tek tri, dok su na dva radovi u toku. Urađena je i regulacija samo sedam vodotoka.

A, iako je do isteka roka izgradnje ostalo još oko tri meseca, još se ne izvode radovi na uređenju putnog pojasa, zaštiti kosina nasipa, ugradnji saobraćajne signalizacije i opreme auto-puta.

Glavne zamerke izvođaču su neorganizovanost i nedovoljno angažovanje radnika i mehanizacije. Kako "Novosti" saznaju, Kinezima se, osim kašnjenja zamera i na kvalitetu onoga što je urađeno, zbog slabe kontrole podizvođača radova. Nekoliko puta su opominjani i zbog kvaliteta betona koji ugrađuju u mostove i ostale objekte prilikom izgradnje auto-puta.

Ništa bolja situacija nije ni na deonici od Lajkovca do Ljiga, jer još nije probijena nijedna tunelska cev u tunelu "Brančići", koji će biti dug oko kilometar. S obzirom na to da tek posle toga slede obimni radovi, posla će na ovoj poziciji biti bar do polovine sledeće godine.

Kurir/Novosti/Z. Radović

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO: Kokeza se obogatio na grbači naroda, od aerodroma dobio 32,5 miliona!

Autor: Foto: Tanjug Tanja Valič