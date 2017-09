KAMIONDŽIJE NAJAVLJUJU PROTEST: Srpski prevoznici sele firme u Sloveniju zbog loših uslova poslovanja

Više od stotinu kamiondžija najavilo je da će krajem naredne nedelje učestvovati u protestnoj vožnji od petlje na auto-putu kod Krnješevca do terminala na ulasku u Beograd-

O razlozima za takav postupak Poslovno udruženje Međunarodni transport obavestilo je MUP, premijerku i ministarku saobraćaja Zoranu Mihajlović, koju je zamolilo i da se sastane sa njima.



Prema tvrdnjama prevoznika, država ne čini dovoljno kako bi im obezbedila potreban broj međunarodnih dozvola, a kap koja je prelila času je najava da će se univerzalne CEMT dozvole, raspodeliti prema broju vozila "euro 5", umesto da se bar 30 odsto dodeli na osnovu "euro 6" motora.

- Prema dogovoru sa Internacionalnim transportnim forumom koji izdaje te dozvole, Srbija ima pravo na 181 CEMT, što se u slučaju da idu za "euro 5" vozila množi sa deset, a kada su namenjena za "euro 6" sa 12. Mi smo prethodno dogovarali da bar 30 odsto CEMT-ova bude određeno za savremenije tipove kamiona, iako možemo da "pokrijemo" i polovinu raspoložive kvote, a da ostalo ide za "euro 5". Međutim, državni sekretar je to izmenio, navodno pod pritiskom prevoznika, u pravilnik za raspodelu je ušla samo "petica". Mi smo time ostali bez najmanje stotinak univerzalnih dozvola koje bi mogli da dobijemo i zarade od ukupno bar 10 miliona evra, što je šteta i za republički budžet - kaže za Danas Neđo Mandić, predsednik PU "Međunarodni transport" koje okuplja oko hiljadu prevoznika.

On objašnjava da to nije u interesu ni ostalih prevoznika koji ne ispunjavaju uslove za CEMT, jer oni koji dobiju te dozvole, dužni su da u raspodelu vrate određeni broj pojedinačnih, koje su za veliki broj zemalja takođe deficitarne. Prema Mandićevim rečima, osim što je najavljeni pravilnik štetan za prevoznike, on je i koruptivan zbog čega je to udruženje podnelo tužbu za poništaj akta Upravnom sudu.

Inače, u Srbiji je registrovano više od 1.100 firmi koje se bave međunarodnim teretnim prevozom, a one imaju aktivnih oko 10.000 uglavnom savremenih kamiona. Vozni park većine njih nije, međutim, potpuno iskorišćen upravo zbog nedostatka prevozničkih dozvola. Osim najvrednijih CEMT-ova, koji pokrivaju sve države, deficitaran je i veliki broj pojedinačnih, a najčešće nedostaju za Italiju, Rusiju, Francusku, Nemačku, Poljsku, Češku... Prevoznici smatraju da to pitanje ne može samo da se reši na nivou pregovora između nadležnih ministarstava, već da je potrebno da se podigne na viši nivo.

Dodatno uznemirenje u redovima te grane izazvala je najava kriterijuma raspodele za narednu godinu, kada će biti primenjen princip slobodnog tržišta i slobodnog pristupa profesiji, pa će se u konkurenciju za dozvole javiti i preduzetnici koji do sada nisu bili u međunarodnom transportu.

- Kako nema naznaka da će broj dozvola biti uvećan, to će velikim firmama dodatno smanjiti mogućnost za rad, jer vozilo koje ne napravi do 60 prevoza godišnje, za šta uključujući zemlje iz tranzita, potroši oko stotinak dozvola, nije rentabilno. Zbog toga verujem da će biti sve više velikih firmi koje će poslovanje da presele u Sloveniju, pa će toj zemlji ostajati prihod od 5.000 evra po kamionu samo po osnovu akciza, a tu je i porez, plate radnika. Trend odlaska kompanija iz Srbije uveliko je već prisutan, jer slovenačkim firmama nije potrebna dozvola ni za prevoz po EU niti za našu zemlju. Transport sa njima je liberalizovan, dok srpski kamioni bez dozvola ne mogu da pređu granice EU - objašnjava Mandić.

