NA IT OBUKU PRIJAVILO SE VIŠE OD 9.500: Ima još malo vremena, konkurs se zatvara sutra uveče u 23 časa

BEOGRAD - Kancelarija za informacione tehnologije i eUpravu saopštila je danas da se do sada za program obuke i prekfalifikacije u IT sektoru prijavilo 9.500 kandidata.

Konkurs će biti zvanično zatvoren sutra u 23 sata, a u okviru programa će do kraja godine 900 polaznika širom Srbije na sveobuhvatan način biti obučeno za rad u najbrže rastućoj industriji u Srbiji.

Kancelarija poziva sve zainteresovane građane da se prijave na aktuelni konkurs prekvalifikacije u IT sektoru na sajtu IT obuke . Pravo učešća imaju svi punoletni građani sa minimum srednjom stručnom spremom, bez obzira na to da li su zaposleni ili ne.



U prvoj pilot fazi do sada je prekvalifikovano prvih 94 građana.



Više od 70 odsto njih već je učestvovalo u stručnim praksama u IT kompanijama, sa ozbiljnom perspektivom da se zaposle, dok se preko 10 njih već zaposlilo. Program je pokrenut na predlog Saveta ministara kojim predsedava predsednica Vlade Ana Brnabić.



Kreiran je nakon sveobuhvatnog istraživanja koje je pokazalo da 118 IT kompanija planira da u narednih godinu dana zaposli čak 961 junior programera. Već sada je postigao odlične rezultate i pokazao se kao efikasan alat u smanjenju nezaposlenosti i povećanju kompetencija u IT sektoru, kojem u ovom času nedostaje između 15.000 i 20.000 stručnjaka.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Reuters/Ilustracija)

Kurir

Autor: Kurir