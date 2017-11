OVO JE ŠANSA DA SE OBOGATITE: Kinezi kupuju med iz Srbije, a da biste došli do para ne morate da ga proizvodite! EVO U ČEMU JE CAKA

Kinezima je potrebno toliko meda za otkup da Srbi ne bi mogli da ga proizvedu, ali još se niko nije dosetio da radi kao posrednik u toj trgovini, izjavio je Miloš Radovanović, prvi koučer za biznis u Srbiji.

- Onaj ko uspe da poveže Kineze s našim proizvođačima i da uspešno realizuje posao mogao bi da zaradi ogroman iznos od procenta, a posao ne bi zahtevao nikakva početna ulaganja i rizik - otkrio je Radovanović ovu perspektivnu biznis ideju juče u Privrednoj komori Srbiji (PKS) mladim ljudima koji planiraju da pokrenu sopstveni posao.

On je, nakon inspirativnog govora o sopstvenim počecima, odgovarao mladima na pitanja o pokretanju sopstvenih firmi i tome koja su zanimanja najprofitabilnija.



Nova zanimanja



- Kada sam rekao da želim da se bavim koučing biznisom, čak su i moji roditelji mislili da je to prodaja magle. Nisam se osvrtao na to, jer sam imao cilj i inspiraciju. Shvatio sam da je najbolje raditi poslove koji i ne postoje ili postoje u veoma malom procentu. Oni su budućnost. Tako je sada jedno od najperspektivnijih zanimanja posredovanje. U tome vas ne ograničava ništa, nema početnog ulaganja, velikog rizika, a niste ograničeni ni teritorijom. Srbija je samo mesto gde spavate i zahvaljujući internetu možete da radite za bilo koje podneblje na svetu. Devedeset odsto mojih klijenata je iz Amerike, iako ja radim iz kafića u Beogradu - otkriva Radovanović.



Neophodne inovacije



Pored ideje za posredovanje u prodaji meda Kinezima, on je otkrio i još jednu potencijalno „zlata vrednu“ ideju za biznis.

- Jedna tona pirinča u Mongoliji košta pet dolara. Gde god da se okrenete, koristi se pirinač, i onaj ko bude uspeo da radi na posredovanju i uvozu može jako dobro da zaradi. Prilike su svuda oko nas, samo treba da definišemo šta je to što mi najbolje znamo i da to plasiramo na sajtovima za frilensing. To može da bude programiranje, pisanje, prevođenje, kucanje, posredovanje, fotografisanje, modeling - navodi Radovanović.



Vođa tima za EU Infocentar u Srbiji Ljubica Marković kaže da je strah od rizika glavna prepreka mladima.

- Ogroman broj nezaposlenih mladih ljudi u zemlji ne pokreće sopstveni biznis iz velike skepse i bojazni od rizika i neuspeha. Nadamo se da će vas ovi podsticaji ohrabriti da se odlučite na taj korak - rekla je Markovićeva.



Koristan projekat

USAVRŠAVANJE U INOSTRANSTVU



Jovana Stanojević je u ime PKS predstavila pogodnosti programa „Erasmus for Young Entrepreneurs“, koji predstavlja prekograničnu razmenu radi sticanja stručnog iskustva u stranim kompanijama:

- Program omogućava da učesnici borave u stranoj zemlji od jednog do šest meseci i da tom prilikom steknu nova znanja i iskustva, kao i da usavrše jezik. Za boravak su pokriveni troškovi. Kandidati mogu biti studenti ili zaposleni ljudi, a godine nisu uslov. Najčešće ljudi odlaze na tri meseca, a neki od njih nakon boravka otvore svoje firme.

Kurir / Silvija Slamnig

