PRILIKA ZA OTVARANJE HILJADA RADNIH MESTA: Do 2020. biće otvoreno 7 novih rudnika

Do 2020. godine u Srbiji će biti otvoreno čak sedam rudnika! Samim tim prihod od rudarstva biće povećan na čak pet odsto BDP, a biće otvoreno nekoliko hiljada novih radnih mesta, otkriva za Kurir ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.



Prema njegovim rečima, u rudarskom i geološkom sektoru u Srbiji radi oko 22.000 radnika, a u ovom trenutku rudarstvo učestvuje sa 1,5 odsto u BDP.

- U nekoj od faza otvaranja nalazi se sedam rudnika, pored ona dva o kojima se u javnosti najviše priča, a to je rudnik bakra i zlata u okolini Bora i projekat sa litijumom kod Loznice. Očekuje se da će oba rudnika biti otvorena do 2020. godine. To su dva najveća projekta te vrste i reč je o depozitima svetske klase - kaže ministar Antić.



Prema njegovim rečima, priliku za zaposlenje dobiće više hiljada ljudi.

- Za 2018. godinu planirano je i otvaranje rudnika „Majdani“ kod Krupnja i Ljubovije, zatim rudnik kamenog uglja Jerma kod Pirota, kao i rudnik olova i cinka kod Bosilegrada, do 2020. godine i rudnik bornih minerala u Boljevcu kod Raške. Moram da pomenem još jedan značajan projekat, a to je otvaranje površinskog kopa u rudarskom basenu Kolubara, koji predstavlja zamenski projekat za „Tamnavu - Zapadno polje“ - navodi Antić i dodaje:

- Sve to, s velikim brojem istraživanja koja se realizuju, govori da će u budućnosti značaj rudarstva, bez ikakve sumnje, biti sve veći. Ovih nekoliko projekata koje sam naveo garantuju da će učešće rudarstva u našem BDP da se poveća sa sadašnjih 1,5 na tri, pa čak i do pet odsto.

foto: Zorana Jevtić



Ministar Antić objašnjava da još uvek nema preciznih podataka o broju radnih mesta, ali naglašava da će ih biti više hiljada.

- Recimo, Ljubovija će dobiti oko 100 radnih mesta, u Pirotu će biti 110, u Bosilegradu 100, kod Bora 670 novih radnih mesta... Kada je u pitanju rudnik litijuma, taj broj neće biti manji od 670, možda čak i oko 1.000 radnih mesta. U projekat u okviru Kolubare bez dileme između 1.500 i 2.000 novih radnih mesta. Svi ovi projekti znatno će uticati na rast naše ekonomije - zaključuje Antić.



Nalazište litijuma

NAJVREDNIJI RUDARSKI RESURS KOD LOZNICE



Pomoćnik ministra za rudarstvo i energetiku Siniša Tanacković najavio je otvaranje novih rudnika na nezvaničnom skupu na Borskom jezeru, u organizaciji Tehničkog fakulteta u Boru.

- Najvredniji rudarski resurs Srbije je nalazište litijuma u Jadarskom basenu, kod Loznice. Kada počne eksploatacija tog rudnika, odatle će moći da se dobiju količine litijuma koje bi zadovoljile 10 odsto svetskih, odnosno 90 odsto evropskih potreba za ovim metalom - rekao je Tanacković.

Kurir / Mina Branković

Foto: Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Foto: Zorana Jevtić