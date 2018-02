NE POČINJITE POSAO S ROĐACIMA: Ovo su zlatna pravila za uspešan početak biznisa

Čak trećina malih i srednjih preduzeća i preduzetničkih radnji zatvori se u prve četiri godine od osnivanja, a da bi vaša firma izbegla takvu sudbinu, ključno je da ne pravite tipične početničke greške.



Ako u startu ne možete da računate na bolji plasman proizvoda, morate biti štedljivi, nemojte rasipati novac na nepotrebnu opremu i sitnice i pazite s kim radite i kome isporučujete proizvode.



Oprezno



Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku preporučuje početnicima koji započinju posao s malo novca da u startu ne ulaze u sistem PDV već da počnu kao paušalci.

- Ako se odmah uđe u sistem PDV, to je skupo i administrativno zahtevno. Bolje je početi kao paušalac, pa kad firma osnaži i dođe do prometa od osam miliona dinara, ona će automatski ući u PDV sistem. Mnogi misle da ako rade s firmama koje su u sistemu PDV, da i oni moraju da budu, ali to nije tačno. Nekome ko počinje s malim parama nekad trebaju tri-četiri godine da dođe do prometa od osam miliona - objašnjava Rajić.



On naglašava da bi preduzetnici trebalo da se raspitaju u lokalnoj samoupravi o visini paušalnog zaduženja jer se ono od opštine do opštine razlikuje i za 10.000 dinara, što godišnje može da uveća trošak i do 120.000 dinara.



Da vam biznis ne bi uništili drugi, morate biti oprezni i pri zakupu ili kupovini lokala i izboru poslovnih partnera, ali i radnika.



Bitan kvalitet



- Početnici u biznisu nikako ne bi trebalo da zapošljavaju članove porodice ako nisu sigurni da će oni raditi vredno i odgovoriti zahtevima posla. Dešava se da rođaci ili članovi porodice nisu zainteresovani da rade jer smatraju da posao donosi malo novca. Vlasnici novoosnovanih firmi trebalo bi da biraju radnike prema kvalitetu, a čak bi i veće firme mogle da izbegavaju da primaju ljude preko veze - ističe Dragoljub Rajić.

foto: Shutterstock



ČINJENICE / SAVETI ZA START /



- Ne pokrećite posao dok ne ispitate tržište na kojem nastupate (konkurencija i broj korisnika)



- Ne stavljajte imovinu pod hipoteku za kredit da ne biste izgubili i ono što imate



- Ne iznajmljujte skupe poslovne prostore



- Ne kupujte lokal dok ne proverite imovinske odnose



- Ne zapošljavajte rođake ako niste sigurni da su dobri radnici



- Ne kupujte preterano skupu opremu, osim ako nije neophodna



- Ne kupujte nepotrebnu kancelarijsku opremu i materijal jer je svaki dinar važan



- Ne uzimajte novac na crno od zelenaša. Ako biznis propadne, nećete moći da vratite dug



- Ne dajte velike količine robe jednoj firmi jer ako ona propadne i ne plati, povlači u propast i vas



- Ne isporučujte velike količine robe dok prvo ne proverite da li je kupac dobar platiša



- Ne plaćajte marketinške usluge za koje nećete moći da proverite da li su izvršene (deljenje letaka)



- Ne nudite niske cene za poslove s državom jer ako ih brzo ne naplatite, to može ubiti firmu



- Ne ispuštajte kontrolu i o svemu vodite računa

Kurir / Slavica Tomčić

Foto: Shutterstock

Kurir

Autor: Foto: Shutterstock