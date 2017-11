BIZNIS KOJI SE DUGOROČNO ISPLATI: Šumadija idealna za gajenje lešnika

Međutim, poznavaoci tvrde da Srbija, naročito Šumadija, ima povoljne uslove za gajenje ove kulture - odgovarajuću klimu, teren i zemljište za gajenje lešnika, ali još uvek nedovoljno površina pod ovom kulturom, piše Agroklub.



Za hektar pod leskom potrebno je u proseku od 5.000 do 8.000 evra ulaganja. U tu sumu uračunata je nabavka sadnica, kopanje bunara, tamo gde ga nema, i navodnjavanje parcele, rečeno je u Centru za ruralni razvoj u Kragujevcu, gde je organizovano predavanje u saradnji s kompanijom „Ferero“, koja je pokrenula program podizanja zasada leske u Srbiji.



Jedan od iskusnijih proizvođača, Radoslav Ćatić iz Masloševa, kaže da su sve što je Srbija sadila u poslednji desetak-petnaestak godina bile vodeće sorte:

- Pretpostavljam iz ranijih iskustva i potražnje konditorskog lešnika da će otkupljivači tražiti da se sadi pijemontski lešnik, zatim i istarski dugi i okrugli. Međutim, pored ovih, morate da imate i propratne sorte zbog oprašivanja. Moje iskustvo je da se ne ide na stablo da ne bi oduzimali vreme.



Dugoročna investicija

UVEK TRAŽENA ROBA



Peđa Cerović, generalni direktor kompanije „Agriser“, tvrdi da su potrebe za lešnikom velike i da ne postoji mogućnost zasićenja tržišta:

- Nakon pet godina on dolazi u prvi komercijalni rod, koji može da se plasira, a od sedme do devete godine ulazi u puni rod. Tako da je to jedan dugoročni projekat i dugoročna aktivnost, jer je prosečan period eksploatacije lešnika oko 40 godina.