RASIM LJAJIĆ: Nema razloga za strah od GMO, promet tih proizvoda će de fakto biti onemogućen

BEOGRAD - Građani Srbije nemaju razloga da se plaše ukoliko dođe do izmene propisa o prometu genetski modifikovanih organizama (GMO), zato što će i u zakonu biti strikno naglašeno da je uzgajanje takvih organizama izričito zabranjeno, rekao je ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić.

Prema njegovim rečima, promet će biti tako restriktivno postavljen podzakonstkim aktima, da će faktički onemogućen.

foto: Profimedia

- Da li mislite da smo mi ludi da radimo nešto protiv naših građana, naše dece. Mi hoćemo da postanemo članica Svetske trgovinske organizacije (STO) i siguran sam da se u praksi ništa ne bi promenilo, samo što bi sve doveli da bude transparentno, da bi se znalo, i ako se ti proizvodi prometuju, moraju da budu naznačeni, ali i za promet, bili bi tako rigorozni uslovi, da bismo ga praktično onemogućili, rekao je Ljajić novinarima.

Interes Srbije je, ističe Ljajić, da tu stvar učini transparentnom, te da, ako postoji zakonska obaveza da mora da se naznači da ta hrana sadrži proizvode koji imaju elemente GMO i ako se postavi 10 uslova, kao što su druge zemlje postavile za transport takvih proizvoda.

Ljajić podvlači da će to promet GMO u Srbiji - de jure dozvoliti, a de fakto onemogućiti.

foto: Profimedia

- Nije to nikakva smicalica, niti prevara naša da bismo ušli u STO, na to imamo pravo. STO samo kaže da se ne može zabraniti promet nekog proizvoda, može se ograničiti, postaviti uslovi za promet, to može, tako da građani nemaju razloga da se plaše, neće doći ni do uzgajanja, a faktički ni do prometa, naglasio je Ljajić.

Srbija, kaže, pre svega, ima interes da bude članica STO, jer tu su praktično tri četvrtine svih zemalja sveta, kao i da, prema njegovim saznanjima, svega 13 zemalja sveta ne vodi nikakve pregovore, niti ima ambiciju da postanu članice STO.

-Da ne vređam nikoga, stvarno nisam čuo za većinu tih zemalja, da vam pravo kažem, koje ne žele da pregovaraju sa STO, ističe potpredsednik vlade.

foto: Profimedia

Takođe, kako kaže, postoje dva nivoa pregovora oko učlanjenja u STO, jedni su unilateralni i tu se ne pregovara uopšte, nego se, objašnjava, praktično samo radi o tome da li su propisi usaglašeni sa principima i pravilima STO i oni važe za svaku novu zemlju članicu.

- Mi smo usaglašeni u svim elementima, jedino nismo oko te jedne odredbe zakona, u kojoj se kaže da je zabranjen promet genetski modifikovanih organizama. Ssto se drugog nivoa pregovora tiče, imamo otvorene pregovore sa Rusijom, Ukrajinom, SAD i Brazilom, jer, svaka zemlja koja je članica STO, ima pravnu mogućnost da za novu članicu traži da pregovara o trgovinskom režimu sa tom zemljom, kaže Ljajić.

foto: Shutterstock

Srbija je, naveo je, ispregovarala sa svim drugim zemljama, ostale su te četiri zemlje, te da su zakazani pregovori sa Brazilom, Ukrajinom i Rusijom, dok SAD, kako je rekao, ne žele da pregovaraju, jer, odustaće od svih zahteva, ukoliko Srbija reši izmenu zakona o GMO.

- To su pravila, principi koji ne važe samo za Srbiju, važe za svaku zemlju koja želi da pristupi STO. Ako zemlja ne želi, nema nikakve obaveze, ali mislim da je naš interes da budemo tamo, smatra Ljajić.

(Kurir.rs/Tanjug)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI: HRVATIMA PRETI 12 GODINA ROBIJE? Tužilaštvo odlučuje šta će biti sa huliganima sa derbija

Kurir

Autor: Kurir