POLJOPRIVREDNICI DOBIJAJU NOV IZVOR FINANSIRANJA: Osim države, pare stižu i iz fondova EU

Ove godine poljoprivredici će dobijati subvencije od države, ali će imati još jedan, nov izvor finasiranja, iz pretpristupnih fondova EU - IPARD namenjen za investicije i povećanje obima proizvodnje, rekao je danas pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević.

On je naveo da će resorni sekretarijat u 2018. nastaviti sa merama iz prethodne godine, uvažavajući kriterijume i ograničenja koje sa sobom nosi IPARD, i sa druge strane akcenat staviti na mlade poljoprivrednike do 40 godina - startap program koji je prvi put sproveden lane, uz dvostruko više sredstva u odnosu na prethodnu godinu, navedeno je u saopštenju.

"Za mlade je kroz budžet opredeljeno 200 miliona dinara, što je dvostruko više u odnosu na prošlu godinu. Do sada je to bilo po poljoprivredniku do 1,2 miliona dinara, što čini 75 odsto od ukupne investicije i korisnicima koji su ostvarili pravo, sredstva se isplaćuju avansno", izneo je Radojević na skupu na Poljoprivrednom fakultetu.

Podsetio je da mladi poljoprivrednici, čak i ukoliko nemaju registrovano gazdinstvo, mogu da konkurišu i da ga registruju u momentu dobijanja pozitivnog rešenja za ovu podršku. Radojević je naveo da je Sekretarijat izdvojio daleko značajnija sredstva za unapređivanje vinarstva i vinogradarstva, koji IPARD program još ne prepoznaje.

Reč je o trendu, koji u našoj pokrajini beleži značajan rast i samim tim zaslužuje posebnu pažnju. Iz budžetskih rezervi AP Vojvodine izdvojeno je oko 17 miliona dinara za opremanje laboratorije za ispitivanje kvaliteta vina pri Poljoprivrednom fakultetu, kazao je on.

Prema rečima pokrajinskog sekretara, strateški interes biće i opremanje regionalih sistema za navodnjavanje, pa je tako lane započeto 11 takvih projekata koji bi ove godine trebalo da se završe.

"Paralelno s ovim projektima već je urađeno 13 novih projekata za drugu fazu, a za treću fazu regionalnih sistema navodnjavanja, u pripremi je još novih 14 projekata", podvukao je Radojević.

