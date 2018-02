HUMANO: Otvorila firmu u kojoj zapošljava osobe sa invaliditetom da pakuju voće i povrće

Po struci diplomirani ekonomista, Marija je 2013. odlučila da osnuje preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju sa idejom da obezbedi radna mesta za ljude koji su marginalizovani u svojoj sredini i osnaži ih kao pojedince i članove porodice i društva.



Programi obuke



Preduzeće ima dve osnovne delatnosti, od kojih je prva pakovanje, klasiranje i sortiranje voća i povrća, a druga je zbirno i kombinovano pakovanje neprehrambenih proizvoda.

- Registrovani smo po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i imamo tri programa obuke po kojima radimo. Razmišljali smo kako da na jednom mestu radimo klasiranje, sortiranje i pakovanje voća i povrća da trgovci ne bi morali da rade te dodatne poslove i da istovremeno uposlimo osobe sa invaliditetom koje mogu da rade te lakše poslove. To nam je bio prvi program obuke - objašnjava Marija i dodaje:



Veće samopouzdanje



- Krenuli smo i sa zbirnim i kombinovanim pakovanjem neprehrambene robe, najviše kancelarijskog materijala i potrošnog materijala. A treći program je dorada i konfekcioniranje. Uzimamo poluproizvode i pravimo gotov proizvod, ručno formiramo reklamne kese i kutije, a proizvodimo i fiskalne rolne - navodi Marija.



Dobra procena tržišta Marijinu firmu dovela je do toga da se sa pet radnika, posle pet godina rada, broj zaposlenih povećao na 22, od kojih je 18 osoba sa invaliditetom.

- Meni je bitno da su radnici zadovoljni. Bili su marginalizovani u društvu, sada imaju finansijsku stabilnost i veće samopouzdanje - ističe Marija.



Napominje da njena firma dobija državne subvencije, što joj omogućava da zapošljava nove radnike.



Predrasude

NISKA SVEST O ANGAŽOVANJU INVALIDA



Iako kompanije koje sarađuju sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom imaju određene državne benefite, Marija Ignjatović ističe da je problem što je u Srbiji niska svest o socijalnom preduzetništvu.

- Ta nepoznanica dovodi nas do toga da pregovori o poslu sa poslovnim partnerima traju mesecima. Naše usluge su uglavnom za neki procenat skuplje od ostalih zato što je naša produktivnost manja. I dok oni sve to sagledaju, analiziraju, to dugo traje - objašnjava Marija Ignjatović.