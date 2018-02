MIHAJLOVIĆ: Protokol o pruzi Beograd-Zagreb prvi opipljiv rezultat posete Vučića Hrvatskoj

BEOGRAD - Potpisivanje protokola o rekonstrukciji pruge Beograd-Zagreb, 5. marta, biće prvi opipljivi rezultat posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj, izjavila je danas potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.

Ona je istakla da je infrastrukturno povezivanje najbolji način da se ceo region brže razvija i da se prevaziđu problemi iz prošlosti.

"Za rekonstrukciju pruge na teritoriji Srbije biće potrebno oko 250 miliona evra, na teritoriji Hrvatske možda nešto više. Srbija i Hrvatska će zajedno da apliciraju kod Evropske unije za novac za rekonstrukciju pruge Beograd-Zagreb. To je jedna od stvari koje sam dogovorila sa hrvatskim ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem, koji dolazi u Beograd 5. marta", rekla je Mihajlovićeva, prenelo je resorno ministarstvo.

Govoreći o saradnji Srbije i Kine u oblasti infrastrukture, Mihajlovićeva je naglasila da izgradnja pruge od Beograda do Budimpešte, koju radimo zajedno sa Kinom, transportno uvodi Srbiju u Evropsku uniju.

"Niko, pa ni EU, ne treba da se plaši dobre saradnje Srbije i Kine u infrastrukturi. Svi projekti koje radimo sa Kinom, Azerbejdžanom, Rusijom i svim drugim zemljama rade se po evropskim standardima, jer svi su putevi i pruge kroz Srbiju deo evropske transportne mreže", rekla je Mihajlovićeva.

Srbija i Kina imaju odlične i političke i ekonomske odnose i imamo pristup najpovoljnijim kreditima za infrastrukturu.

"Nikada iz EU nismo dobili sugestiju da ne treba da radimo sa Kinom, iako se stalno zanimaju za naše zajedničke projekte. Verujte, da EU ima milijardu evra da uloži u prugu od Beograda do Budimpešte ne bismo se ljutili, naprotiv. Ali, od EU smo dobili 70 miliona evra nepovratno za obnovu pruge od Niša do granice sa Bugarskom, kao i novac za izradu projektno-tehničke dokumentacije za gradnju auto-puta od Niša do Prištine i zahvalni smo im na tome", rekla je Mihajlovićeva.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Vladimir Šporčić)

Kurir

Autor: Kurir