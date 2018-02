NE BACAJTE UPLATNICE: Plaćene račune čuvajte bar 10 godina

Iako neplaćeni računi za komunalne usluge zastarevaju posle godinu dana, bilo bi dobro da priznanice za plaćene račune čuvate najmanje 10 godina, preporuka je udruženja potrošača građanima.



Naime, neplaćeni računi za struju, grejanje, gas, vodu, dimničarske usluge, održavanje čistoće, telefon, ali i TV pretplatu zastarevaju posle godinu dana i nećete morati da ih platite ukoliko vas preduzeće koje vam je pružilo te usluge nije na vreme tužilo.

To je regulisano Zakonom o obligacionim odnosima, tačnije članovima 378 i 372 tog zakona, koji propisuju da neplaćeni računi zastarevaju za jednu godinu i da se za ova potraživanja ne može primenjivati opšti rok zastarelosti od 10 godina, što je tumačenje Vrhovnog kasacionog suda.

Istek roka POZIV NA ZASTARELOST

Građani koji ipak dobiju tužbu od nekog komunalnog preduzeća za račune kojima je rok za plaćanje istekao moraće sami da se pozovu na zastarelost, jer to sudovi neće učiniti za njih. - Dužnik, kad i ako dobije tužbu ili rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, treba samo kratko da odgovori da je njegova obaveza prema poveriocu zastarela i da odbija ispunjenje obaveze. Prigovor se šalje istom onom sudu koji je doneo rešenje o izvršenju, uglavnom Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu, preporučenom pošiljkom, u dva primerka, s potpisom građanina na koga glasi rešenje - objasnila je profesorka prava Vesna Rakić Vodinelić na svom blogu.

Međutim, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović upozorava da su se javna komunalna preduzeća dosetila kako da ipak bar pokušaju da naplate svoja potraživanja od građana i nakon isteka roka od godinu dana.

- Sada su građane koji im nisu platili račune počeli da tuže za sticanje protivpravne dobiti, što ne zastareva posle godinu dana! Zbog toga građani sada moraju da čuvaju priznanice o plaćenim računima i po 10 godina, jer se nikad ne zna za koju godinu mogu da vas tuže ako imaju nekog manjka u kasi ili je jednostavno došlo do greške u njihovoj arhivi. To je stvarno strašno, jer ko čuva sve račune 10 godina. To je maltene nemoguće dokazati, a oni to znaju i onda od građana ipak pokušavaju da naplate svoj nerad. Javna komunalna preduzeća su dužna da vam pred utuženje pošalju opomene, a većina njih to ne uradi, a zatim tuže za protivpravnu dobit. To su klasične mahinacije - upozorava Papović.

Nedićeva rehabilitacija POSTUPAK PRI KRAJU

Postupak po zahtevu za rehabilitaciju srpskog premijera za vreme okupacije u Drugom svetskom ratu Milana Nedića bliži se kraju, navodi se u Višem sudu u Beogradu.

Sledeće javno ročište zakazano je za 26. mart, kada je planirano saslušanje poslednjeg predloženog istoričara Aleksandra Stojanovića.



