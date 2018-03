ŠEF TIMA MMF: Sredinom marta sa srpskim vlastima o daljim ciljevima

BEOGRAD - Međunarodni monetarni fond (MMF) je spreman da podrži Srbiju i nameravamo da sredinom marta otpočnemo dijalog sa srpskim vlastima kako bismo identifikovali široke makroekonomske ciljeve i prioritete politike tokom narednih nekoliko godina, najavio je šef misije MMF-a za Srbiju Džejms Ruf.

On je istakao da će nakon uspešnog završetka trogodišnjeg aranžmana sa MMF-om, pored održavanja postignute fiskalne i makroekonomske discipline, morati da sprovede i još neke institucionalne i strukturne reforme.

U prvoj grupi su, kako navodi, fiskalne reforme poput poreske uprave, reforme poreske politike u cilju unapređenja podsticaja za fizička lica i privredu, pojednostavljivanje taksi i naknada, zatim izmena okvira fiskalnih pravila, bolji finansijski odnosi između centralnih i lokalnih vlasti, pobošljanjo upravljanje javnim finansijama i delotvornija socijalna zaštita.

Druga grupa, prema njegovim rečima, podrazumeva reforme monetarnog i finansijskog sektora - jačanje strategije dinarizacije, reformisanje državnih finansijskih institucija i suzbijanje rizika pranja novca i finansiranja terorizma.

"Deo tog paketa su poboljšanja u poslovnom sektoru, poput rešavanja problema sive ekonomije, velikog povećanja kvantiteta i kvaliteta javne infrastrukture, kao i restrukturiranje i privatizacija državnih preduzeća", ističe Ruf.

Srbija mora, kako smatra, da se okrene narednim izazovima i da izvrši znatno dublju transformaciju svoje ekonomije kako bi bila spremna da se nadmeće na jedinstvenom tržištu kada pristupi EU.

"Ukoliko Srbija ne nastavi da radi na tome da postane dinamična ekonomija u kojoj glavnu ulogu igra privatni sektor i koja se bazira na veštinama, rizikovaće da ponovo postane pasivan region koji zavisi od doznaka, dok dinamična radna snaga, sa sposobnostima koje imaju dobru prođu na tržištu, bude napuštala zemlju u potrazi za boljim prilikama negde drugde u EU", poručuje Ruf.

Kako je ocenio, Srbija sada ponovo beleži ekonomski rast, ali još uvek ne brzinom koja će joj omogućiti da uspešno pristigne razvijenije zemlje EU.

"Još toga treba da se uradi u oblastima koje su od ključne važnosti za svakodnevni život, poput poboljšanja javnih usluga, kao što su zdravstvo i obrazovanje", smatra šef misije MMF-a.

Osvrnuvši se na uspešne rezultate programa Srbije sa MMF-om, koji je završen 22. februara, Ruf je istakao da je u protekle tri godine preduzeto dosta važnih koraka, i da je do početka do kraja tog programa očuvana finansijska disciplina, da je budžetski deficit od skoro sedam odsto BDP-a u 2014. pretvoren u suficit veći od jedan odsto, uz smanjenje javnog duga znatno ranije i brže nego što je to bilo prvobitno predviđeno.

