SREĆNI DOBITNIK STANA U NOVOM SADU IMRE ZA KURIR: Žena i ja plačemo od sreće, srećnu vest mi javio šef!

BEOGRAD - Srećni dobitnik dupleksa od 116,53 kvadrata u Novom Sadu je Imre Baranji (59) iz Bačkog Gradišta.

Imre nije pratio izvlačenje, sedeo je sa sinovima koji su došli u posetu iz inostranstva, a srećnu vest javio mu je njegov šef iz Bečeja.

- Telefoni zvone non-stop, ne možemo da verujemo. Kada mi je šef javio, nisam mogao da verujem - priča nam ushičen Imre.

Njegova supruga poslala je oko 20 koverti, ali kako kaže nisu očekivali da će baš njihova koverta biti izvučena.

- Evo žena plače. Srećni smo zaista i veoma uzbuđeni. Stvarno nikada u životu ništa nismo dobili do sada. Ne možemo da poverujemo. Mi se uvek nadamo kad su neke nagradne igre u pitanju, al nikad ne dobijemo ništa. Nada poslednja umire, eto sad teku suze radosnice. Još uvek nemamo planove u vezi dobijenog stana, to je sad teško reći. Prvo treba da poverujemo u sve to, pa ćemo videti šta ćemo - srećan je dobitnik dupleksa u Novom Sadu:

- Izgleda da ipak ima nekog tamo gore.

