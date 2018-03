HOBI PRERASTAO U BIZNIS: Magneti iz Kikinde stigli do Australije

Biljana Tot (43) iz Kikinde već osam godina pravi ukrasne magnete s prepoznatljivim gradskim motivima poput sove, bundeve, Lale na ludaji i neizbežne Sose.

foto: Saša Urošev

Biljana je do sada napravila oko 10.000 magneta, a strastveni hobi je vremenom prerastao u ozbiljan posao. Ova kreativna Kikinđanka ne krije da je ponosna što njeni magneti ukrašavaju domove naših iseljenika, njihovih rođaka i prijatelja na skoro svim kontinentima, pa su neki stigli i do daleke Australije, u grad Adelejd.

- Kad sam ostala bez stalnog posla i obolela od dijabetesa, nisam klonula duhom. To me je dodatno motivisalo. U početku nije bilo jednostavno, ali sam vremenom savladala sve finese. Ako u toku dana nemam drugih obaveza, u stanju sam da napravim i do 50 komada - kaže Biljana.

foto: Saša Urošev



Ona otkriva za Kurir da je oduvek volela da nešto pravi i prepravlja.

- Još kao petogodišnju devojčicu, silno me je obradovala prva šivaća mašina. To neko moje umetničko sazrevanje dovelo me je do magneta. Tu sam se pronašla. Prvi put u životu radim ono što volim. Nije lako jer se sve ručno radi, od mešanja gipsa do završnog oslikavanja i pakovanja. Mogu da se pohvalim da mi je biznis u poslednje četiri godine procvetao. Imam podršku porodice, ali najveći deo posla radim sama - iskrena je Biljana.

foto: Saša Urošev



Njene mušterije sve češće su i zaljubljeni parovi koji se spremaju da emotivnu vezu krunišu brakom.

- Početkom februara izlagala sam na novosadskom Sajmu venčanja. U poslovnom smislu to je bio pun pogodak. Sve više mladenaca zainteresovano je da im izradim poklon magnete na kojima se nalaze njihove slike, inicijali ili datum venčanja - kaže Biljana.



Po narudžbini Sosa je najzahtevnija

Od svih prepoznatljivih motiva Sosa je najzahtevnija. - Kroz moje ruke prođe i do deset puta. Magnete, inače, pravim i po narudžbini. Dosta naših ženica se u ovo vreme nemaštine opredelilo za neke kreativne posliće. Na ovaj način popularišemo i kikindske turističke potencijale i manifestacije - ukazuje Biljana Tot.



