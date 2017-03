ANTIĆ: Srbija trenutno ima naftnih rezervi za desetak dana

"U pitanju je tender za nabavku dizela u vrednosti od oko 1,3 milijarde dinara. Mi popunjavamo samo skladišta u javnoj svojini i pri kraju smo da popunimo te kapacitete", rekao je Antić.

On je dodao da je prioritet izgradnja novih skladišnih kapaciteta kako bi se ostvario cilj da do 2023. godine Srbija obezbedi naftne rezerve koje su neophodne za otvaranje poglavlja 15 o energetici.

"Sve to zajedno u finalu treba da nas dovede do ostvarenja cilja da do 2023. godine imamo rezerve za nekih 90 dana", istakao je Antić novinarima u Beogradu.

Na pitanje da li su trenutne naftne rezerve od desetak dana dovoljne u ovom trenutku, ministar kaže da je to u skladu sa planom.

"Sada imamo rezervi nafte i naftnih derivata za desetak dana, a sa ovom dodatnom količinom koju ćemo nabavljati u toku 2017. godine očekujem da ćemo izaći na 15-ak dana što je u potpunosti u skladu sa našim planovima i ciljevima", ocenio je Antić.

Autor: Tanjug,Foto: Marina Lopičić