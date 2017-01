Hemofarm dobitnik Glavne nagrade VIRTUS za filantropiju

U saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Hemofarm i Hemofarm Fondaciju su, prema oceni žirija tokom 2016. podigli pažnju javnosti na probleme sa kojima se suočavaju ljudi na listama čekanja za novi organ i uticali na kreiranje pozitivnog odnosa prema donošenju novog Zakona o transplantaciji.



NAJVAŽNIJI POZIV U ŽIVOTU je kampanja koja je saradnjom sa najvišim institucijama društva, države i grada Beograda uticala na promenu percepcije o doniranju organa u Srbiji i donela prvi uspeh - 6. jun proglašen je za Nacionalni dan donora. Dugoročno, cilj kampanje je da stvori bolje i zdravije društvo koje bi dovelo do većeg broja donora u Srbiji i omogućilo ljudima sa lista čekanja novu šansu za život.



“Doniranje i transplantacije organa u svakom društvu treba da budu teme od najvišeg javnog interesa. Sa svega tri donora na milion stanovnika Srbija je na samom dnu evropske liste donora i naša kampanja usmerena je na to da doniranje više ne bude incident, već da postane pojava kao što je to slučaj u nekim evropskim zemljama i u regionu. Doniranje je ogromna nada za celo društvo i za njegovu budućnost. Zato, vas pozivam da ako do sada niste, postanete donori, i pozivam Vas da zajedno sa nama doprinesete da NAJVAŽNIJI POZIV U ŽIVOTU dobije svoj puni smisao“ – rekao je Ronald Seeliger, generalni direktor Hemofarma i potpredsednik STADA Grupe za Jugoistočnu Evropu.

U okviru kampanje snimljen je i dokumentarni film „Najvažniji poziv u životu" koji je doneo snažne ispovesti ljudi koji čekaju transplantaciju sa ciljem da se, osim izmene Zakona, promeni svest javnosti u Srbiji i donorstvo prihvati kao dobrovoljni čin i izraz solidarnosti svakog od nas. Tradicionalne godišnje VIRTUS nagrade dodeljene su po jubilarni 10. put sa ciljem da imenuju kompanije koje daju doprinos opštem dobru pružajući materijalnu ili drugu vrstu podrške neprofitnim akcijama ili organizacijama civilnog društva.Hemofarm je među prvim kompanijama na ovim prostorima počela da neguje korporativnu društvenu odgovornost, pre više od dve decenije kada je osnovana Hemofarm Fondacija, a ovo je četvrta VIRTUS nagrada za društveno odgovorno poslovanje.

Autor: Promo tekst