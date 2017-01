MINISTARSTVO: Pojedini putevi blokirani, redovno stanje na železnici i aerodromima

Neprohodni su, takođe, putni pravci Odvraćenica - Preko Brdo, Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar -Duga Poljana -Rasno - Karajukića Bunari -Ugao - državna granica sa CG (Moravac) i Sjenica - Raždaginja - Bućevo - Karakujića Bunari - Suvi Do - Leskova - Tutin.

Foto: Nemanja Pančić

Železnički saobraćaj na mreži pruga čiji je upravljač "Infrastruktura železnice Srbije" a.d. funkcioniše redovno, bez poremećaja.Nema značajnih smetnji u funkcionisanju koje su uzrokovane nepovoljnim vremenskim uslovima - niske spoljne temperature, snežne padavine, jak vetar, smanjena vidljivost i sl.U 14 sati između stanice Beograd Centar i rasputnice Karađorđev park došlo je do loma šine na Desnom banatskom koloseku.Dežurna ekipa iz Resnika je sanirala kvar do 14:55, kad je uvedena redovna brzina. Nije bilo kašnjenja vozova, ističe se u saopštenju.Za sada nema nepravilnosti i zakašnjenja vozova za prevoz putnika, niti poteškoća u odvijanju robnog železničkog saobraćaja.

Foto: Marina Lopičić

Što se tiče stanja u vazdušnom saobraćaju, na Aerodromu Nikola Tesla od 13 do 16 sati realizovani su svi letovi iz planiranog reda letenja.Avio - saobraćaj na beogradskom aerodromu odvija se bez prekida. Prema redu letenja planirano je ukupno 144 poletanja i sletanja.Prethodno, pre 13 sati, iz kompanijskih razloga bio je otkazan je let kompanije Montenegro Airlines za Podgoricu, a u dolasku su kasnili letovi kompanija Aeroflot iz Moskve i Lufthansa iz Frankfurta.AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd obezbedio je neometano i bezbedno odvijanje avio-saobraćaja angažovanjem svih svojih stručnih službi.Aerodrom Konstantin Veliki je otvoren za vazdušni saobraćaj.Uređaji i sistemi SMATSA doo u punom operativnom radu, a sve usluge u vazdušnoj plovidbi pružaju se neometano.

Foto: Beta

Što se tiče vodnog sabraćaja, na reci Tisi je obustavljena plovidba 5. januara, od brane na Tisi do granice sa Mađarskom.Plovidba je obustavljena zbog ledostaja koji pokriva do 90 odsto plovnog puta, u svim krivinama, plovidbenim otvorima mostova i uskim grlima plovnog puta na ovom sektoru.

Na kanalima hidro sistema Dunav - Tisa - Dunav je, zbog ledostaja, obustavljena plovidba dana 6. januara.Na reci Savi je 8. januara, usled pojave leda i ledohoda, kao i izrazito niskog vodostaja, obustavljena plovidba od 49 do 210,8 rečnih kilometara.Na Dunavu je 8. januara, usled pojave leda i ledohoda, obustavljena plovidba od Bezdana do Kladova, dok je od Kladova do Djerdapa II plovidba obustavljena zbog jakih udara vetra i formiranja ledenog pokrivača.

Redovna odbrana od leda proglašena je na Dunavu od 1275 do 1215 rečnog kolometra, kao i na sektoru od Golupca do Smedereva 2, zatim na Savi od Hrtkovaca do granice sa BiH, kao i na celom toku Tise.Doneta je odluka o aktiviranju ledolomca "Greben" na potezu od Djerdapa 1 do izlaska iz Kazana, ističe se u saopštenju.

Autor: Agencija TANJUG