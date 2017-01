NAVALA NA NAGRADE: Stopirano slanje fiskalnih računa

Stanovi, automobili, putovanja i tehnička roba koji će biti dodeljivani u nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi“ toliko su jak mamac za građane da su počeli da šalju koverte s fiskalnim računima i pre zvaničnog početka nagradne igre.



Kako bi sprečile sve one nestrpljive koje je počela da trese „fiskalna groznica“ da i nadalje šalju pre roka, pošte su obustavile podelu koverata i prodaju markica za nagradnu igru do 1. februara, od kada, kako su najavili organizatori igre - Vlada Srbije i NALED, zvanično počinje slanje koverata s fiskalnim računima.

- Bila sam u mojoj pošti da uzmem četiri koverte s markicama za slanje fiskalnih računa za nagradnu igru, ali nisu hteli da mi daju. Objasnili su mi da su iz centrale dobili naredbu da obustave prodaju do 1. februara zato što su nestrpljivi građani već počeli da šalju pošiljke s fiskalnim računima - kaže B. T. iz Beograda za Kurir.



Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) ističe da nije trebalo da građani šalju fiskalne račune pre 1. februara, što je više puta javno objavljeno.- Narednih dana ćemo odlučiti na koji način će taj problem biti rešen i videti da li postoji mogućnost da i te koverte budu prihvaćene - kaže Radak.Kako nezvanično saznajemo, organizatori razmišljaju i o mogućnosti da koverte koje su poslate pre vremena vrate nazad pošiljaocima kako bi im pružili priliku da ih pošalju ponovo posle 1. februara.Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, ističe da je malo degutantno što građani ne mogu da se strpe do 1. februara već ranije šalju koverte s računima.- Učestvovanjem u nagradnoj igri potrošači pokazuju lojalnost državi. To je znak buđenja svesti da, ako se ne plati PDV, neće biti penzija, obrazovanja i lečenja, i to je potreba da se pomogne državi u borbi protiv sive ekonomije.

PRAVILA NAGRADNE IGRE



Mogu da učestvuju svi punoletni građani s prebivalištem u Srbiji

Potrebno je sakupiti 10 fiskalnih računa ili slipova (za plaćanje karticom)

Šalju se koverte sa 10 slipova ili 10 fiskalnih računa, nikako mešovito

Minimalna vrednost računa je 100 dinara

Svako može da pošalje neograničen broj koverata

Račun ne može biti stariji od 1. januara 2017.

Računi se šalju u kovertama koje se preuzimaju u poštama

Građanin treba da popuni lične podatke (ime i prezime, adresu stanovanja s poštanskim brojem ili adresnim kodom i kontakt telefon)

Prilikom slanja plaća se poštarina 23 dinara, koja je ista u svim mestima u Srbiji

Računi se šalju do 1. aprila 2017.

„Pošta Srbije“

KOVERTE OD 1. FEBRUARA



U JP „Pošta Srbije“ objašnjavaju da, shodno instrukcijama priređivača nagradne igre, slanje fiskalnih računa i slipova počinje od 1. februara, pa će namenske koverte biti na raspolaganju građanima od tog datuma.

- Namenske koverte za nagradnu igru „Uzmi račun i pobedi“ predstavljaju deo donacije i podrške nagradnoj igri od strane „Pošte Srbije“ i predviđeno je da se građanima na šalterima pošta ustupaju bez naknade - kažu u JP „Pošta Srbije“.

Foto: Shutterstock