PAPRENO: Gašenje firme košta i 150.000 evra

Za zatvaranje firme koja normalno posluje i nema dugovanja vlasnicima treba najmanje pet meseci, a ako je reč o većoj kompaniji, agonija može da potraje i do tri godine.



Ukoliko odluče da stave ključ u bravu iz nekog ličnog razloga, recimo bolesti ili promene karijere, što se neretko dešava, privrednici moraju da računaju i na dodatne troškove, koji mogu da iznose od 150 do čak 150.000 evra, u zavisnosti od veličine firme.

- Ako firma nema imovinu i poverioce, onda su troškovi zatvaranja firme minimalni i mogu da budu od 150 do 200 evra. To su troškovi za takse u APR, održavanje računa u banci, oglašavanje u Službenom glasniku, koje košta od 8.000 do 15.000 dinara. Ako se radi o većoj firmi, sa mnogo imovine, gašenje može da traje od dve do tri godine. Samo na poreskog inspektora, koji treba da pregleda papire, čeka se mesecima - kaže za Kurir Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku.



Sve vreme dok traje likvidacija firma mora da plaća različite dažbine, koje se gomilaju.



Gomila papirologije



- Dok god prodajete preostalu robu, potrebni su vam radnici kojima isplaćujete zarade, plaćate knjigovodstvene i bankarske usluge, troškove likvidacionog upravnika, prevoza... Veća firma ima gomilu papirologije i mora da angažuje i advokate dok se ne reši pitanje imovine, a njihova usluga mesečno košta oko 1.000 evra. Ima firmi kojima su se troškovi likvidacije nagomilali između 100.000 i 150.000 evra - ističe Rajić i dodaje da u Evropi gašenje firme traje najviše tri meseca.



Sam svoj likvidator



Šćepan Šofranac iz Saveza računovođa i revizora Srbije objašnjava da ne postoje zakonske prepreke da likvidacioni upravnik bude vlasnik firme.

- Najvažnija stvar je da firma ima dovoljno sredstava da izmiri sve obaveze da ne bi u međuvremenu, dok traje likvidacija, otišla u stečaj - kaže Šofranac.

APR

SVE GOTOVO ZA PET DANA



U Agenciji za privredne registre tvrde da likvidaciju sprovodi samo privredno društvo:

- Likvidacioni upravnik ima obavezu da APR prijavi podatak o početku i završetku likvidacionog postupka, kao i likvidacioni izveštaj, a APR ove podatke registruje u zakonskom roku od pet dana. Između ta dva koraka, a pre brisanja iz APR, postoji čitav niz postupaka koje sprovodi likvidacioni upravnik.

PROCEDURA ZA LIKVIDACIJU



Firma donosi odluku o prestanku rada

Imenuje se likvidacioni upravnik

Obaveštavaju se poverioci i pozivaju da prijave potraživanja

Objavljuje se oglas u Službenom glasniku da se firma gasi

Obaveštava se APR o odluci o pokretanju likvidacije firme

Dostavlja se u APR finansijski izveštaj i početni likvidacioni izveštaj

Poreskoj upravi se daje finansijski izveštaj radi plaćanja porez na imovinu i kapitalni dobitak

Nakon izmirenja obaveza, donosi se odluka o raspodeli likvidacionog ostatka

Overa kod notara odluke o prenosu imovine firme na vlasnika

Vlasnik u katastru uknjižava nepokretnosti firme na svoje ime

APR briše firmu iz registra

