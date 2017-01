SAD JE PRILIKA A OVO SU CENE Povoljno vreme za kupovinu stana, najviše se pazare novi od 50 kvadrata

Kad se još doda da je u toku proces legalizacije i da oni koji nisu evidentirani u katastru odsad mogu da se upišu kao vlasnici vrlo povoljno, jasno je da su uslovi za kupovinu nekretnine na tržištu više nego dobri.

Da se isplati kupiti stan ili kuću više nego ikad i da je to znatno bolje rešenje od štednje za one koji imaju novac, potvrđuju i vlasnici agencija za nekretnine.

- Cene stanova su najniže i nisu se menjale u poslednje dve godine, s tim da su sada kamate na kredite veoma male, a na štedne uloge još manje, tako da je trenutno najpovoljnije vreme za kupovinu nekretnine. Svakako je isplativije ako imate keš. Ukoliko neko kupi stan i sada ga izda, ne može baš odmah da povrati novac koji je uložio u nekretninu, ali kada se uzme u obzir to da će cene stanova da poskupe od naredne godine, onda da. Nakon toga ste na dobitku. Kad investirate u kupovinu stana, nikada ne može te da izgubite novac - navodi Nedeljko Malinović.

Prema njegovim rečima, najviše se prodaju novi stanovi od 50 do 60 kvadrata, iako je moguće pronaći atraktivan i kvalitetan stariji stan.

- Novi stanovi se prodaju više nego stari. Luksuzni takođe. Nakon što je izašao novi Zakon o stanovanju, većina ljudi se usmerila na kupovinu novijih nekretnina, jer kod starijih zgrada morati da ulažu u fasadu i sve što je potrebno, a to za kupca predstavlja potencijalni trošak na koji obraća pažnju prilikom kupovine. Mada, sve zavisi od zgrade, kod nas su najkvalitetniji stambeni objekti gradili pre rata, od 1936. do 1941. godine - ističe Malinović.

On takođe navodi da cena stanova zavisi od oko 20 faktora, kao i da bi oni mogli da poskupe već od sledeće godine.

- U strogom centru grada, na Vračaru, cena kvadrata se kreće od 1.500 do 3.000 evra, dok je na drugim lokacijama ona znatno povoljnija. U Novom Beogradu u blokovima, tamo oko kineskog tržnog centra, cena je od 800 do 1.100 evra po kvadratu, dok u blizini kineske ambasade ona ide od 2.500 do 3.000 evra. Stan na dobroj lokaciji na Banovom brdu košta oko 1.200 evra po kvadratu. Karaburma, Braće Jerković, Miljakovac su takođe veoma povoljni za kupovinu nekretnine, a cena po kvadratu kreće se od 800 do 1.000 evra - kaže on.

Cena stana od 50 kvadrata

Vračar 75.000-150.000 €

Novi Beograd 40.000-150.000 €

Banovo Brdo 50.000-60.000 €

Karaburma 50.000 €

Vidikovac 40.000-50.000 €



