ISPLATILO IM SE: Srbima koji su radili u Rusiji DVE penzije!

Ovo predviđa sporazum Srbije i Rusije o socijalnom osiguranju, koji je parafiran novembra prošle godine.

To isto pravo moći će da ostvare i državljani Rusije koji su radili ili rade u Srbiji, rekao je pomoćnik ministra za rad zadužen za penzijsko i invalidsko osiguranje Zoran Milošević.

"Svi koji danas rade u Rusiji ili oni koji su radili pre 20 godina moći će da ostvare pravo na penziju i iz Rusije, odnosno taj staž navršen u Rusiji može da im omogući da ostvare pravo na penziju i iz Srbije", rekao je Milošević.

Prema postojećim podacima, kaže Milošević, trenutno oko 3.000 Srba radi u Rusiji, ali nije poznato koliko ih je radilo u prethodnom periodu. On podseća da sada, radnik koji je, recimo,10 godina radio u Srbiji i 10 godina u Rusiji, nema pravo na penziju, a da će mu ona biti omogućena stupanjem ovog sporazuma na snagu.

"Dobiće dve penzije, jer će se staž od 10 godina u Srbiji i 10 godina u Rusiji sabrati i svaka zemlja će srazmerno svom stažu odrediti visinu penzije", rekao je Milošević.

On navodi i primer da će ljudi koji su pre, recimo 15 godina radili pet godina u Rusiji, a posle toga ostvarili pravo na penziju u Srbiji gde su radili 20 godina, sada moći da ostvari pravo i na penziju iz Rusije. Svi zahtevi za ostvarivanje tog prava, ističe Milošević, podnosiće se u Srbiji i na srpskom jeziku. Do stupanja na snagu sporazuma ostalo je, kaže Milošević, prvo da se sporazum potpiše, što se očekuje u narednih nekoliko meseci, a nakon toga i da prođe neophodnu procedure do potvrđivanja u parlamentu.

"Sporazum naravno treba da potvrdi Skupština Srbije, ali i ruska Duma, a kada stupi na snagu, on će doneti velike benefite za naše radnike", kaže Milošević.

Milošević podseća da Srbija trenutno ima 28 takvih sporazuma sa drugim zemljama, najvećim delom iz Evrope.Trenutno su, kaže, u toku pregovori o sporazumu sa kanadskom provincijom Kvebek.

"Iako imamo sporazum sa Kanadom, provincija Kvebek ima svoju pravnu regulativu i neophodno je da se potpiše sporazum i sa Kvebekom, kako bi naši građani kojih, po nekim procenama, tamo ima oko 10.000 ostvarili neka prava iz tamošnjeg sistema penzijskog i invalidskog osiguranja", rekao je Milošević.

Naveo je da nažalost još nemamo takav sporazum ni sa Grčkom, koji je, dodaje, veoma bitan.

"Tu su pregovori bili započeti ali su, zbog ekonomske situacije u Grčkoj, obustavljeni. Očekujemo u toku ove godine ili početkom iduće godine da se to okonča", kaže Milošević.

Nastavljaju se, navodi, i pregovori sa Australijom, a septembra ili oktobra započeće pregovori i sa Kinom, dok se do kraja godine očekuje i nastavak pregovora sa Ukrajinom.

