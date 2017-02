UNOSAN POSAO: Milijarde zarade od halal proizvoda

Broj kupaca halal proizvoda u svetu meri se milijardama, populacija potrošača ove hrane nije više vezana samo za veru, a halal turizam predstavlja odličan put do zarade. Zbog svega toga halal standard je velika razvojna šansa za privredu u Srbiji.



Kako navodi Srpska razvojna agencija, trenutna vrednost tržišta na kojem se trguje halal sertifikovanom hranom i prehrambenim proizvodima procenjuje se na 547 milijardi dolara, a od ukupnog prometa hrane i prehrambenih proizvoda na svetskom nivou, ovo tržište obuhvata 12 odsto globalne trgovine.



Halal većina vezuje za islam, međutim, njemu su sve više naklonjeni i drugi koji vode računa o svojoj trpezi, pošto sertifikat halal proizvoda znači kvalitet i bezbednost.



Važan sertifikat



Ekonomista Momir Brklja kaže da je halal tržište najbrže rastuće tržište na svetu.

- Pre svega treba imati u vidu da islamske zemlje uglavnom nemaju dovoljno hrane, zbog čega su primorane da je uvoze, naročito meso, prerađevine od mesa i mlečne proizvode, a osim toga, procene su da čak dve trećine nemuslimanskog stanovništa u Evropi i Americi kupuje ove proizvode jer ih smatraju sigurnim. Sve to zajedno predstavlja veliku šansu za proizvođače u Srbiji - navodi Brklja.



Dobijanje halal sertifikata košta između četiri i pet hiljada evra, a prema rečima Samira Tandira, direktora Agencije za sertifikovanje halal kvaliteta, država već godinama daje subvencije za njegovo uvođenje.

- U Srbiji trenutno ima 53 preduzeća, pretežno u prehrambenoj industriji, koja posluju po ovim principima. Halal je trenutno biznis priča broj jedan u Srbiji, jer je pored hrane, halal turizam velika razvojna šansa, kako zbog „Beograda na vodi“ tako i zbog velikih ulaganja turskih i azerbejdžanskih kompanija. Naše banje i planine su veoma interesantne gostima s prostora Bliskog istoka, a Koridor 10 je takođe velika šansa za tranzitni turizam, imajući u vidu da godišnje nekoliko miliona Turaka prođe kroz Srbiju - objašnjava Tandir i napominje da su to turisti koji su spremni da plate, ali zauzvrat žele da dobiju adekvatnu uslugu za svoj novac.



Halal turisti mnogo troše



Trenutno je sedam hotela na Kopaoniku, Zlatiboru i u Beogradu u procesu halal sertifikacije. Halal turisti troše na godišnjem odmoru u proseku oko 1.700 dolara, za razliku od Evropljana, koji troše 1.200.



Zabranjeni sastojci u halal hrani: svinjsko meso - krv - životinje mesojedi - ptice grabljivice - pojedini aditivi i emulgatori, želatin koji je svinjskog porekla - upotreba alkohola

HALAL STANDARDI



- ne sme se koristiti isti pribor i posuđe za spremanje halal i nehalal hrane

- sredstava za čišćenje ne smeju sadržati alkohol

- životinje ne sme da kolje osoba pod dejstvom alkohola

- životinje sme da kolje jedino musliman, „jer samo oni znaju šta znači pomen božjeg imena prilikom klanja“

Činjenice

STANDARDI ZA HALAL HOTEL



- Hotel mora da ima poseban način pripremanja hrane



- Hotel mora da obezbedi mesta za molitvu



- U sobama treba da budu Kuran, brojanica, raspored molitvi



- U okviru hotela moraju postojati odvojeni bazeni za muškarce i žene, takve moraju biti i plaže



- U okviru hotela zabranjeno je pušenje

