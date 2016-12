VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE PRIVREDNIKE: Od 1. januara obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije

BEOGRAD - Članstvo u Privrednoj komori Srbije (PKS) od sutra će biti obavezno za sve privrednike, prema Zakonu o privrednim komorama koji stupa na snagu 1. januara, ali će tog nameta biti oslobođeno čak oko 75 odsto firmi, dok će preostale plaćati članarinu od 300 do 185.000 dinara mesečno.

Oko 220.000 preduzetnika, novoosnovanih startap firmi i još oko 70.000 mikro i malih preduzeća sa poslovnim prihodima do 20 miliona dinara, biće oslobođeni plaćanja članarine za članstvo u PKS u 2017. godini.

Preduzeća sa poslovnim godišnjim prihodima od 20 miliona do 300 miliona dinara, plaćaće mesečnu članarinu od 300 dinara, ili 3.600 dinara godišnje, dok će za one čiji je poslovni prihod od 300 miliona do 600 miliona dinara, članarina iznositi 600 dinara mesečno, odnosno 7.200 dinara godišnje.

Preduzeća sa godišnjim poslovnim prihodima od 600 miliona do milijardu dinara, članstvo u PKS koštaće od 20.000 dinara, odnosno 240.000 dinara godišnje, a oni čiji je prihod do 2,5 milijardi dinara izdvajaće 80.000 dinara mesečno, ili 960.000 dinara godišnje.

Za velike kompanije sa prihodima iznad 2,5 milijardi dinara, članarina će biti 185.000 dinara, odnosno 2,2 miliona dinara godišnje.

Dosadašnji obračun članarine u PKS, po kome su firme mesečno izdvajale 0,19 odsto od bruto zarada zaposlenih, pokazao se neodrživim, jer je predstavljao ogromno opterećenje za privredu ne samo zbog visine iznosa, već i zbog toga što se ona plaćala na nekoliko mesta - republičkoj, regionalnoj i lokalnoj komori.

Predsednik PKS-a Marko Čadež izjavio je ranije da će se članarina za članstvo u toj asocijaciji privrednika određivati prema ekonomskoj snazi kompanija, merenoj poslovnim prihodom po podacima iz poslednjeg objavljenog završnog račna.

"Cilj nam je da što manje opteretimo privredu, a da obezbedimo efikasan rad jedinstvenog komorskog sistema Srbije, koji će zastupati interese privrede uvažavajući i poštujući glas svakog privrednika", objasnio je Čadež.

Autor: Agencija TANJUG,Foto: Nebojša Mandić