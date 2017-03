ZAGARANTOVANA ZARADA: U Srbiji su poludeli za ovom biljkom DOBIT JE OGROMNA, A MALO KO JE GAJI

Na prvi pogled izgleda kao ribizla, dok ukus podseća na mešavinu borovnice, kivija i grožđa. Jošta ili josta nastala je u Nemačkoj ukrštanjem crne ribizle i ogrozda.

Mada je otkrivena davne 1922. godine u našoj zemlji se malo zna za ovu biljku te se njenim gajenjem može zaraditi veliki novac.

Delicious #Josta berry leaves beginning to sprout in the #foodforest pic.twitter.com/VVyZGAZT5s

">March 6, 2017

Jošta ima izvanredan sastav vitamina i minerala, visok nivo otpornosti na bolesti i štetočine, uspeva na područjima sa kontinentalnom klimom, a može da izdrži i do -40 °C. Idealan period za sadnju je rano proleće i jesen, a prve plodove daje u trećoj godini.

Last two liqueurs labelled and ready to go!

Blackcurrant Vodka liqueur and Jostaberry Gin liqueur. pic.twitter.com/HzWf3yMvnI