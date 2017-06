NOVI SKANDAL U JURI! Još jedna radnica sa kancerom dobila otkaz: Bila sam u bolnici kad su me zvali iz kadrovske

Radnica "Jure" Sanja Jovanović (35) iz Niša ostala je bez posla u toj južnokorejskoj fabrici jer joj je 31. maja istekao ugovor o radu, iako se nalazi na bolovanju zbog raka grlića materice.

– Nadala sam se ugovoru za stalno i porodici, a dobila rak i ostala sam bez posla. Ima li šta strašnije od toga – kaže za Sanja, koja je u “Juri” radila dve godine na određeno.



Jovanovićeva je vest o tome da joj ugovor nije produžen primila u Kliničkom centru u Nišu, gde odlazi svakodnevno na zračenja i da bi primila hemoterapiju venskim putem.

– Juče sam bila u bolnici kada su zvali iz kadrovske službe. Gde ste, pitaju. Kažem u bolnici, šta je čudno, imam rak. Znamo, kažu, razmatrali smo vaš slučaj, ali vam nije produžen ugovor. Nisam se iznenadila jer jedva čekaju da neko ode na bolovanje da bi ostao bez posla, kaže Sanja.

Ona nije znala da se razbolela sve dok oko Nove godine nije osetila prve simptome.

– Nisam htela na bolovanje zbog straha od otkaza. Kada sam osetila prve simptome, pila sam tablete protiv bolova i išla na posao sve do 8. marta, kada me je pregledala moja ginekološkinja koja mi je rekla da imam tumor i da moram da uradim biopsiju. Pitala sam je da li mogu prvo sutradan da završim smenu pa da idem na biopsiju, a ona mi je rekla da je stvar vrlo ozbiljna i da je u pitanju život. Posle biopsije zbog krvarenja sam bila u bolnici devet dana. Onda su utvrdili da se radi o malignom tumoru i da sam u trećem B stadijumu. To znači da sam zakasnila za operaciju godinu dana pa sam započela sa hemoterapijama, počinje mučnu ispovest Sanja.

Ona kaže da je vredno radila nadajući se da će dobiti ugovor za stalno, pa se čak javljala na posao i subotom.



– Ako je trebalo da se smanji broj zaposlenih, mogli su da daju otkaz nekome ko je u boljoj situaciji, a nas da sačekaju da ozdravimo pa da nas otpuste. Nije ljudski ovako. Valjda nas treba neko da zaštiti u ovoj zemlji. Najgore je što mi knjižica važi još samo danas, već sutra može da ne važi. Na osnovu čega onda da se lečim, neću moći da primam terapije. Kako da nastavim lečenje bez knjižice, koja mi je preko potrebna. Nemam više ni volje da radim u takvoj firmi gde nema humanosti. Njihova firma – njihovo pravo. Istekao mi je ugovor, imaju pravo da ga ne produže, ali valjda bi trebalo da sačekaju makar da dođem sa bolovanja pa onda. Šta hoćete gore od opake bolesti i otkaza u isto vreme. Imam 40 kilograma, ionako ne mogu da jedem, još mi je samo ovo falilo. U teškoj smo materijalnoj situaciji jer i roditelji ne rade, jedino što brat ima neke prihode, navodi Sanja.

"Nećemo da pomognemo"

Slučaj otpuštanja obolele samohrane majke Violete Petrović potresao je srpsku javnost

Generalni direktor „Jure“ za Srbiju Nam Đin Čoi je, govoreći o ponovnom otpuštanju obolele samohrane majke Violete Petrović, izjavio da njoj “nisu dali otkaz, već joj nisu produžili ugovor” i tvrdi da “nijedan zakon Srbije nisu nikada prekršili”.

– Kompanija vrši evaluaciju svih radnika i odlučili smo da u konkretnom slučaju njoj ne produžimo ugovor posle dve godine, na šta kao kompanija imamo apsolutno pravo. Njeno zdravstveno stanje nema nikakve veze s prekidom naše saradnje – rekao je Nam Đin Čoi.



(Kurir.rs/Blic/N1)