ŠOK PRIČA IZ BEOGRADA: Osuđena na zatvor jer majci nije dala da jede štrudlu! OVO JE NJENA ISPOVEST

Sociolog u stranoj kompaniji, R.K. (53) iz okoline Beograda, jedna je od prvih žrtava pogrešno primenjenog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

Za samo jedan dan njen život se pretvorio u Kafkin "Proces", u zatvor je dospela ni manje ni više nego zbog štrudle.

- Majka je imala moždani udar 2008. godine i završila je u bolnici. Zatekla sam je u strašnom stanju, vezanu za krevet jer je pokušala da beži kući, u sobi prepunoj polusvesnih ljudi. Platila sam zaseban apartman i posebnu negu, 48 dana po 57 evra - objašnjava R.K.

Zabrinuta za majčino zdravlje, ćerka je sprečavala da prekomerno jede.

- Sa 130 kilograma nesrećna majka jedva hoda. Po ceo dan gleda serije, a kad ne vidim, krade hranu iz frižidera. Tog dana smo se posvađale jer sam joj iz ruku otela štrudlu od 400 grama. Vikala je da joj uskraćujem jedino zadovoljstvo koje joj je ostalo - hranu! - navela je ova žena.

Kako kaže, majka je sa prijateljicama došla na ideju da bi policija mogla da je malo zastraši, zbog čega su zajedničkim snagama pratile promenu zakona.

A zbog toga što je R.K. prestala da finansira sestru, u čitavu priču se umešala i ona. Tako se majka požalila drugoj ćerki da je R.K. tukla, i sestra je odmah pozvala policiju.

Po automatizmu, određena joj je zabrana prilaska 48 sati, a po izlazu iz policije, pozvala je sestru od strica.

- Lj. je došla da me pokupi, ali smo usput svratile do majčine kuće da joj ona javi gde ću biti i da vidi u kakvom je stanju. Majka je plakala, skočio joj je pritisak, htela je samo da mi policija pripreti, nije očekivala da će sve otići tako daleko. Molila me je da se vratim. Čak je na papiru, kao dokaz, napisala da želi da se vratim - priča R.K.

Međutim, čim je ušla u dvorište, sestra je ponovo kontaktirala policiju i prijavila kršenje zabrane prilaska.

R.K. se našla na izdržavanju kazne od 20 dana u KPZ za žene u Požarevcu. Advokat Tihomir Hrnjak uložio je žalbu i uspeo da smanji kaznu sa 20 na pet dana. Tužilaštvo je njegovoj klijentkinji produžilo zabranu prilaska na 30 dana, posle čega će odlučiti o podizanju krivične prijave.

U zatvoru su je najviše potresle sudbine dve žene: jedne mlade iz Novog Pazara, koja je tu završila jer je prodavala sir na ulici, a u stvari je na nju bacio oko neki lokalni policajac, i starice od 77, koja je u kući živela sa snajom i unucima. Nisu joj davali da jede i spava, tukli su je, puštali glasno muziku, sve dok nije isekla struju i internet kablove. Zbog toga i navodne uvrede snahe završila ej 10 dana u ćeliji.

